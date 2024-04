Horóscopo chinês: estes 5 signos do zodíaco passarão por fortes revelações nos próximos dias.

Rato - nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

As mulheres deste signo descobrirão que é importante confiar muito mais na intuição, pois é ela que as mantém afastadas de tudo que as prejudica, porém, quando muitas vezes ela lhes diz algo que não lhes faz bem, preferem silenciar. Devem aprender a ouvir o seu interior.

Recomendados

Tigre - nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Simplesmente existem coisas que não podem ser controladas e devem ser aceitas à medida que surgem na vida de cada pessoa, por mais doloroso ou irritante que seja. Tem que encontrar uma forma de se adaptar e se libertar de tudo o que os prende e complica a sua existência. Às vezes, são os sentimentos que acabam sabotando tudo. Não há problema em chorar, mas não fique aí, mas continue procurando algo que te faça feliz de coração.

Dragão - nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Uma pessoa muito próxima pode fazer você ver que tudo que está sofrendo na sua vida é porque não sabe agradecer. Não se trata apenas de dizer: “Obrigado” pelo que você obteve, mas também por todas aquelas coisas, pessoas e circunstâncias que ainda estão por vir ou que simplesmente nunca estarão destinadas, porque isso é um sinal de verdadeira gratidão, então o cosmos enviará tudo que você precisa na medida certa.

Cabra - nascidos nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

O luto fará parte de um novo processo que você começará a viver. Essa perda será grande, mas também será a maneira como se levantará novamente, porque aprenderá grandes lições de vida. Valorizará os detalhes, o sublime. Se sentirá muito mais empoderada, forte e corajosa. Aceitar fará uma grande diferença.

Macaco - nascidos nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Neste mundo, onde existem tantas exigências para ter sucesso, você entrará em uma batalha para tentar ser fiel, para não se perder no caminho do sucesso. Às vezes, o processo de adaptação o levará a renunciar a muitas de suas crenças, a desaprendê-las para abraçar outras, mas você deve entender que você também se constrói dia a dia e sua essência se expande à medida que você vive experiências.

Com informações do site Nueva Mujer