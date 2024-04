Feng Shui: o ritual que deve fazer à meia-noite para que a riqueza chegue até você

A palavra ‘Feng Shui’ é uma combinação das palavras chinesas que significam vento (Fēng) e água (Shuǐ), e pode ser traduzida como ‘o caminho do vento e da água’.

O Feng Shui é um antigo conceito filosófico chinês baseado na ideia de ‘ocupação consciente’ e na harmonização do espaço, com o objetivo de trazer energia e influência positiva às pessoas que ocupam o espaço no mundo.

Para atrair a abundância para nossas vidas, o Feng Shui se vale de muitos rituais, mas há um que é eficaz e é realizado à meia-noite.

Trata-se do ritual do sal, considerada um elemento poderoso e uma ferramenta para atrair benefícios em áreas como saúde, amor, dinheiro e bem-estar geral.

Especialistas consultados pelo El Heraldo afirmam que o sal ajuda a purificar o ambiente e equilibrar a energia nos espaços, e destacam que colocar sal na entrada pode ter um impacto positivo no fluxo de energia que entra na casa.