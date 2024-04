As previsões do tarot desta sexta-feira (12) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Três dias para se reinventar, é hora de trazer à tona a forte energia que o seu signo tem para dominar tudo ao seu redor. A época da Páscoa ajuda você a ter mais energia positiva em sua vida, a usar a sabedoria e a prudência em tudo que fizer para alcançar o sucesso que deseja. Uma pessoa muito compatível com você fará com que você viva dias de amor verdadeiro. Você mudará de casa para renovar suas energias e conquistar sua independência.

Virgem

Fim de semana para analisar sua vida, é hora de mudar para o positivo e deixar a preguiça para fazer grandes coisas que te levarão ao sucesso. Seu signo marca novos desafios em seu destino para alcançar o sucesso. Você dedica esses dias para reorganizar sua casa e colocá-la ao seu gosto, lembre-se que Virgem gosta de viver com conforto.

Libra

Você terá uma mensagem de renovação e energia positiva para este final de semana. Você passa por um momento de se apaixonar por si mesmo, priorizando sua felicidade e fazendo mudanças que o aproximam dos seus sonhos. Você terá trabalho extra para saldar suas dívidas, focar em suas responsabilidades e liberar seus encargos financeiros.

Escorpião

Seja discreto com seus planos para evitar contratempos. Seus números da sorte são 19 e 70. A abundância e a fortuna chegarão até você com as cores branco e azul, e no dia 13 você terá energia positiva para fazer mudanças importantes em sua vida. Reforme ou pinte sua casa para atrair novas energias. É um bom momento para você fechar ciclos, renovar energias e focar no seu bem-estar.

