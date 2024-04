A carta de tarot para cinco signos do zodíaco para atrarir sorte e abundância durante a Lua Crescente

Áries - De 21 de março a 19 de abril

O Três de Copas

A harmonia estará presente a partir de 15 de abril, quando a Lua começar a crescer. Tudo isso será possível, desde que a honestidade seja a sua bandeira. Além disso, com essa tranquilidade você terá a oportunidade de participar de um projeto que vai adorar porque vai testar seus conhecimentos e ultrapassar seus limites. Você não terá mais dificuldades com as contas que deverá pagar mês após mês.

Câncer -De 21 de junho a 22 de julho

Temperança

Com paciência, mas bastante determinação, você assumirá o controle da situação para acabar de uma vez por todas com os problemas que o mantêm acordado à noite. Você tem confiança em si mesmo, sabe que encontrar a paz será uma questão de tempo e não se deixará dominar por ela. A atitude positiva é o que estará ajudando você. Aos poucos tudo voltará ao normal.

Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

O Cavaleiro de Paus

Você estará muito focado em si mesmo e no que deseja alcançar e por isso o cosmos preparou para você alguns detalhes que apreciará, pois está muito atento a todo o seu entorno. No nível profissional, você se envolverá romanticamente com uma pessoa que nunca imaginou que faria parte do seu dia, mas descobrirá que ela tem tantas coisas que você gosta que se torna irresistível. Você terá uma boa sequência de amor.

Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Cinco de Espada

É preciso que você não fique preso naquela situação em que os acordos não correram conforme o esperado. Você tem que ver as oportunidades que existem, ver quais outras estratégias você pode usar para aproveitá-las e quanto você pode arriscar com tudo isso. Ao longo deste processo você aprenderá algo muito valioso das mãos de uma pessoa mais velha que já conhece há anos.

Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Cinco Dourados

Os conflitos vinham ocorrendo durante a semana anterior e parte deles vai se dissipando aos poucos, graças ao fato de você saber mediar. Essa grande capacidade de persuasão será a sua grande arma para se despedir deles. Haverá mais união com alguns familiares, dos quais você se distanciou por diversos motivos. Cuidado com as pessoas invejosas porque suas energias podem destruir alguns de seus planos.

