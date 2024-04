10 perfumes femininos baratos que cheiram caro e duram o dia todo

Epoque Sublime da Zara

Muito feminina. Esta fragrância é assim, onde o jasmim, a tuberosa e a flor de laranjeira são os protagonistas. Além disso, tem um toque de baunilha que lhe confere um aroma original e diferenciado.

Halloween I’m Unique

Este perfume transporta você a estar aproveitando com amigas um maravilhoso pôr do sol.... As notas de saída são tangerina, bergamota, amêndoa e pimenta de Sichuan; as notas de coração são leite de coco, buchu ou agathosma e rosa; as notas de fundo são heliotrópio e almíscar.

Eternity Moment da Calvin Klein

A peônia rosa da China, o jasmim, o nenúfar (lírio d'água) e a flor da maracujá são as notas que tornam essa fragrância floral em um perfume feminino, sensual, fresco e agradável. Ideal se você está procurando adicionar um toque doce e atrevido ao mesmo tempo.

Touch The Original Gold de Tous

As mais doces adorarão esta fragrância inspirada na aliança do ouro, couro e cristal tão presente nas joias desta marca. Um aroma que será tendência no outono.