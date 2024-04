Mercúrio retrógrado e o eclipse solar se unem para mudar a vida de cinco signos

No dia 8 de abril, ocorreu um dos eclipses solares mais importantes dos últimos anos, que teve um grande impacto nos signos do zodíaco. Até o dia 25 de abril, Mercúrio estará retrógrado, o que significa que, da perspectiva da Terra, parece estar se movendo na direção oposta à sua órbita.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Uma notícia mudará sua vida. Haverá uma revolução total, na qual terá que se apoiar em seus entes queridos para encontrar forças do fundo de sua alma. Será o teste mais difícil que você já teve. Muitos vão querer opinar sobre isso, dizer como você deve agir sem antes pensar no que você sente. Será o momento certo para começar a impor limites e depurar seu círculo social, ficando apenas com as pessoas que o edificam.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

As coisas com o seu parceiro começarão a melhorar significativamente quando falarem com total sinceridade e sem se irritarem sobre os temas que ambos não gostam, que estão impedindo-os de viver plenamente o relacionamento. Provavelmente, você não vai gostar do que ele tem para te reclamar, mas deve ouvir atentamente, pois esta é a circunstância perfeita para que ambos assumam outro compromisso de mudar e melhorar, primeiramente, por cada um de vocês como indivíduo, e depois pela união que possuem.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Finalmente, você alcançará o equilíbrio entre seu trabalho e sua vida pessoal. A organização é fundamental para manter essa balança em perfeito estado. Você venceu a batalha contra a procrastinação. Continue assim, agarrando-se a essa motivação, pois ela permitirá que você tenha mais momentos livres para fazer tudo o que deseja. É possível que esta semana você enfrente algumas tentações, mas apoie-se em sua fonte de inspiração para seguir em frente.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você dirá adeus a um colega de trabalho muito querido, com quem você fez uma boa parceria dentro da empresa. Mas, isso será apenas temporário, pois é muito provável que a médio prazo ele seja quem te recomende e você se torne novamente sua aliada. Ele sabe que você tem muito potencial, é incrível e, acima de tudo, responsável. Não deixe de manter contato com ele.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Um processo difícil está chegando em questões de amor. Possivelmente, o relacionamento que você tem está chegando ao fim, pois ambos estão seguindo caminhos diferentes e não estão se encaixando. Vocês não encontraram a fórmula para fazer com que esses caminhos se cruzem. Antes que se machuquem, o melhor é deixar tudo para trás. Mas se você estiver solteira, talvez esteja saindo com alguém que promete o mundo, mas está comprometido, e assim você não entra no jogo.