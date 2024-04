Os jeans mais caros e feios? JLo impressiona com calças caríssimas, mas foi destruída nas redes por este ‘sujo’ detalhe

Jennifer Lopez está prestes a reviver uma antiga tendência que não é tão limpa como se pensaria da diva do pop. Aparentemente, a sujeira está na moda, ou é isso que JLo quer mostrar, enquanto passeava pela cidade de Nova York, uma das capitais mundiais da moda, usando uma calça de jeans sujos no fim de semana passado.

Jennifer Lopez se destaca com calça jeans ‘suja’

Pode-se pensar que as calças jeans estavam manchadas daquela forma, talvez seja o caso, mas estavam desbotadas com listras por todo o denim. Além disso, a peça de roupa foi lavada pela Acne Studios e tem um preço de US$ 620.

Jennifer Lopez, de 54 anos, sabe como se vestir, misturar e combinar suas roupas pois ela usou um top de gola alta de cashmere Modal da Intimissimi, com um valor aproximado de US$ 59. Ela também estava usando um casaco azul marinho para se manter aquecida durante suas saídas na cidade americana, que estava desabotoado, então não faltava o jeans sujo. Claro, os acessórios estavam em sintonia, com uma bolsa Chanel em tons de azul claro que ela exibia sem esforço. No geral, era um visual muito confiante para a ‘Diva do Bronx’, com calças sujas ou não.

‘A Diva do Bronx’ impôs a moda em Nova York com um sua Dirty Jeans

JLo tem passado muito tempo em Nova York com seu marido, o renomado ator e diretor Ben Affleck, enquanto procuram um lugar para alugar. No início deste mês, aparentemente estavam vendo um apartamento de seis quartos no valor de US$ 45 mil por mês no Upper East Side.

Jennifer Lopez acaba de lançar seu nono álbum de estúdio ‘This Is Me… Now’, em 16 de fevereiro, que foi bem recebido por seus milhões de seguidores.