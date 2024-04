Não tenha medo: sonhar com a morte do seu animal de estimação não é algo ruim

Não tenha medo: sonhar com a morte do seu animal de estimação não é ruim Os cães são fiéis e nobres e sonhar em perdê-los é assustador (Foto: Unsplash)

José Luis, de 50 anos, vive sozinho com seu cachorro Logan, um golden retriever que é tudo para ele. Chegar do trabalho e ser recebido pelos latidos e a alegria de seu animal de estimação é remédio para seu coração. Eles passeiam, comem, compram jornais, vão ao supermercado, fazem tudo juntos.

Uma noite, José Luis sonhou que Logan morria em seus braços e chorou desesperadamente, tanto que ao acordar, ele tocou o rosto e sentiu as lágrimas. Levantou-se correndo da cama, procurou por seu animal de estimação e o abraçou fortemente. Estava bem, foi apenas um pesadelo.

Os cães são os nossos companheiros fiéis e sonhar que eles morrem é aterrorizante para qualquer pessoa que ame os animais, mas não significa nada de mal. De acordo com os especialistas do mundo dos sonhos, este sonho está relacionado a mudanças e transições em nossas vidas.

Essas mudanças podem ser tanto internas quanto externas, como mudanças de residência, mudanças de emprego ou transformações pessoais, ou seja, podem ser brigas entre entes queridos ou separações amorosas.

Simboliza o medo de perder algo

Este sonho é muito doloroso e muitas vezes significa que você tem medo de perder algo especial para você. Pode ser um animal de estimação que você ama profundamente. Ou pode indicar se despedir de um amigo ou terminar um relacionamento que significa muito, conforme relatado pelo portal Cultura Colectiva.

Este tipo de sonho traz à tona sentimentos como tristeza e dor que normalmente mantemos escondidos. Da mesma forma, dá a oportunidade de refletir sobre o que é realmente importante em sua vida.

Outros significados

Aspirações que não se tornaram realidade

Os sonhos sobre a morte de um cachorro podem estar relacionados ao processo de abandonar expectativas ou perder a esperança. Isso significa que temos um medo profundamente enraizado da decepção ou da compreensão de que certas aspirações e desejos podem não se concretizar como esperávamos.

Terminar uma amizade ou um relacionamento

Ao ser considerado o melhor amigo, esse tipo de sonho pode significar medos de que os relacionamentos terminem. Os cães em seu sonho geralmente significam lealdade e amor. Se você vê um morrer, pode indicar que está perdendo essas coisas com alguém próximo.

Esse tipo de sonho é um aviso emocional de um evento que pode ocorrer e estar preparado para alguma perda significativa.

Pode significar que grandes mudanças estão a caminho na sua vida. Pode ser novos começos ou o fim de algo antigo. Talvez esteja se mudando para um lugar novo, começando um novo emprego ou deixando para trás hábitos antigos.

Os sonhos também podem sugerir transformações na vida pessoal. Você pode estar pronto para crescer como nunca antes.

Por outro lado, o cão representa o seu antigo eu que está desaparecendo, deixando espaço para o que você será a seguir. Seu subconsciente pode estar dizendo que está tudo bem deixá-lo ir e seguir em frente com confiança.

Um duelo

O falecimento de um cachorro em um sonho pode ser um chamado à introspecção e ao autocuidado, para cuidar dos relacionamentos que você tem com amigos e família, bem como com o parceiro, as necessidades emocionais e nossas formas de lidar com a perda e a mudança.

Também podem ajudá-lo a se despedir de alguém ou algo importante para você. Permitem que emoções difíceis de expressar saiam à tona durante o sono, quando a guarda está baixa. Esses sentimentos podem ser devido à perda de um animal de estimação ou outro tipo de despedida que ocorre ao seu redor.