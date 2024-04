Feng Shui: as 4 coisas que você deve eliminar imediatamente de sua casa porque atraem a pobreza Em uma casa organizada a energia positiva flui (Foto: Unsplash)

Quando chegamos em casa após um longo dia de trabalho, estresse diário e barulho, tudo o que desejamos é estar em um lugar que nos traga paz, tranquilidade e harmonia. Sua casa é o templo para se sentir bem e recarregar energias positivas e se estiver bagunçada com coisas quebradas, a energia não flui.

De acordo com o Feng Shui, o impacto que a presença do lar tem em nossa vida afeta diretamente nossa energia e mentalidade, por isso é tão importante ter espaços inspiradores, iluminados, ventilados e em boas condições.

Explicamos aqui quais são as quatro coisas que você deve tirar de sua casa para evitar a pobreza:

Desordem

Se a sua casa estiver desorganizada, seja em qualquer cômodo, a energia chi positiva fica bloqueada. Dessa forma, o fluxo de energia suave e constante fica paralisado e não pode atrair a prosperidade.

É fundamental que você organize todos os espaços para que as energias fluam livremente e você saia da estagnação.

Plantas negligenciadas e secas

Tanto as plantas negligenciadas como as artificiais e também não prestar atenção a elas em sua casa, bloqueia todo o estado de bem-estar interior.

Um lar negligenciado e plantas secas ou com folhas amarelas falam de uma falta de atitude positiva, o que afeta negativamente a prosperidade da sua família e dos seus projetos.

Ambientes pouco ventilados e com pouca luz

A falta de ventilação e de luz natural gera desânimo em quem vive em casa. Até pode causar a sensação de letargia e falta de motivação para realizar as atividades que normalmente o levariam a um estado de progresso.

Deixe sua casa arejada, limpe-a, permita a passagem do ar fresco e da luz do sol para permitir que as energias possam se renovar e circular livremente.

Objetos quebrados

Uma das premissas mais importantes no Feng Shui é eliminar todos os enfeites, utensílios e objetos que estejam rachados, quebrados ou definitivamente danificados.

Às vezes nos apegamos a coisas materiais e, se elas se quebram, por sentimento ou porque são uma lembrança da avó ou de alguém muito querido, continuamos mantendo-as e isso não acrescenta, pelo contrário, traz uma sensação de estagnação à sua casa.