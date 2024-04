Com salto alto ou tênis, 3 looks de lantejoulas para arrasar

Entre as opções de moda mais vibrantes e chamativas estão as peças com lantejoulas, que adicionam um toque de brilho e glamour a qualquer conjunto.

Embora os lantejoulas sejam geralmente associadas à temporada de Natal e Ano Novo, também podem ser usadas durante a primavera e até mesmo no verão, pois são tão vibrantes quanto essas estações. Seja em uma tarde ensolarada de brunch ou em uma festa ao ar livre, as roupas de lantejoulas criam um efeito deslumbrante que adiciona um toque de magia a qualquer ocasião.

Uma das razões pelas quais as roupas com lantejoulas são tão versáteis é que elas podem se adaptar a uma ampla variedade de situações. Desde um visual casual durante o dia combinado com jeans e tênis até um traje elegante para uma festa noturna com sapatos altos. Você até pode complementá-las com mais acessórios de lantejoulas. Não há limites quando se trata de brilhar!

Casual e ousado

Para este visual, deve usar uma camiseta básica e combiná-la com uma saia de lantejoulas. Pode optar por uma prateada, que adiciona um toque de glamour e sofisticação ao conjunto, ou então, uma em cores vibrantes. A combinação da camiseta branca com os brilhos cria um contraste interessante que é ao mesmo tempo confortável e chique.

Complementa com um par de tênis brancos ou de cores neutras. Este visual é ideal para um dia de atividades informais ou para dar um passeio pela cidade. Adicione acessórios simples mas elegantes e uma bolsa de couro transversal para adicionar um estilo glam rock.

Noturno glamoroso

Se o que você gosta são sapatos altos e você tem um evento noturno ou algo mais formal, pode optar por um vestido curto de lantejoulas. Não precisa ser preto ou prateado, você pode apostar em outras cores para se destacar. Esse tipo de vestido oferece um brilho sutil, mas sofisticado, que é perfeito para a noite. Além disso, um corte elegante e favorecedor garante que você pareça deslumbrante e se sinta confiante.

Ao combinar o vestido com saltos altos em tons nude, prateado ou preto, você conseguirá alongar visualmente suas pernas e adicionar um toque extra de elegância ao conjunto.

Para completar o look, é importante escolher os acessórios adequados, como brincos longos e delicados que não roubem a atenção do conjunto. Carregue seus pertences em uma clutch combinando com detalhes metálicos ou em dourado.

Elegante e confortável

Este é um ponto médio entre o visual casual e o glamoroso com o qual você vai se destacar. Combine a saia com uma blusa solta. Para equilibrar o brilho da saia de lantejoulas, escolha uma blusa solta e fluida em um tom neutro ou suave. Opte por sandálias de salto baixo. Uma blusa de seda ou chiffon pode adicionar um toque de elegância ao conjunto sem comprometer o conforto.