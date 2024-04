As previsões do tarot desta quarta-feira (10) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Momento de reflexão, conecte-se com o seu propósito de vida e pare de falar dos seus sonhos e projetos. A cor recomendada para usar esta semana é o violeta, que representa a espiritualidade e a conexão com o seu interior. Os números da sorte são 12, 121 e 400.

Recomendados

Capricórnio

É hora de se desapegar, das pessoas, coisas ou limites que te bloqueiam. Você experimentará uma sensação de liberdade e renovação graças ao eclipse que ocorreu na segunda. Use roupas verde esmeralda, conectando-se com a energia do ano do dragão da madeira. Os números da sorte são 15, 151 e 315.

Aquário

Tempo de caos e afastamento de coisas em sua vida. Você precisa de calma, meditação e paciência para voltar à ordem. Você pode usar a cor vermelha como proteção neste período de caos. Os números da sorte são 06, 24 e 613.

Peixes

É hora de tomar uma grande decisão. O universo conspira para ajudá-lo a realizar seu maior sonho. Abra-se para o novo, experimente coisas novas e consagre o seu maior propósito de vida. Você pode usar a cor branca para atrair paz, harmonia e tranquilidade.

Com informações do site Nueva Mujer