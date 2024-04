A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta O Sol

Muitas reuniões e momentos de comunicações acontecendo. A sorte pode estar ao seu lado, mas a maturidade e reflexão devem continuar muito ativas para que as melhores decisões sejam tomadas. Flua entre a criatividade e a sabedoria.

Aquário – Carta O Carro

Os esforços são recompensados agora, mas é preciso se movimentar com estratégia e não permanecer somente passivo no mesmo lugar. Saiba tomar as rédeas e ser atento as pessoas a sua volta.

Capricórnio – Carta Os Amantes

Cuidado com as indecisões que podem chegar em seu caminho, especialmente quando se trata de amor. É hora de preservar seus sentimentos e não cair em armadilhas ou no jogo de pessoas que não sabem o que desejam.

Peixes – Carta O Mundo

Momento de ser alguém seguro e buscar também esse tipo de aliado em sua vida. Agora, intenções são descobertas e nada mais pode ser escondido. Por isso, veja a oportunidade na verdade e ao tema tomar novas decisões.