A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Leão – Carta O Sol

Nasce uma conexão profunda que o enche de sentimentos. Uma pessoa especial pode chegar em sua vida. É necessário se abrir, mas também manter os pés no chão para não se precipitar. Fertilidade em alta.

Virgem – Carta A Imperatriz

Hora de colocar a mão na massa e realizar seus projetos mais importantes. Apenas se lembre que não é justo manipular as pessoas para que tudo saia sempre do seu jeito; tenha mais cautela com esse tipo de comportamento.

Libra – Carta A Morte

Momento de lidar com uma ruptura definitiva que pode causar impacto. Tenha coragem e seja justo para aceitar que nem tudo está em suas mãos, pois assim será mais fácil lidar com o que virá após as transformações.

Escorpião – Carta A Torre

Algumas mudanças ou situações podem levar a perdas ou impotência. É hora de agir com calma para poder lidar com as questões e rupturas do momento. Busque respostas e intuições em sua consciência e não tema voltar a se movimentar.