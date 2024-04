Quer paz com o seu parceiro? Posicione a sua cama, de acordo com o Feng Shui

Casal Diga adeus às brigas com seus parceiros mudando a posição da sua cama de acordo com o Feng Shui (Imagen de Freepik)

O quarto é um dos espaços mais importantes em qualquer lar, pois é o local onde o corpo se revitaliza a cada noite, reflete a personalidade dos ocupantes e, por isso, quando se trata de um casal, adquire um valor ainda maior. Ele é o centro de privacidade, encontro e descanso, mas se não estiver energizado adequadamente, pode aumentar os problemas. O Feng Shui oferece alguns conselhos para alcançar um equilíbrio.

É preciso levar em consideração muitos aspectos, como a decoração, as cores das paredes e acessórios, a iluminação, mas o mais importante é a cama, pois este é o ponto de encontro dos amantes, é onde surgem os atos profundos de amor, onde se pensa, se reflete. Portanto, é vital considerar certos pontos ao posicionar a cama, para dizer adeus às discussões com o parceiro.

O Feng Shui se baseia no mapa Bagua, uma espécie de planta que indica como a casa deve ser distribuída de acordo com as energias, para harmonizá-las e promover a saúde, a felicidade e a prosperidade.

Como não arrumar a cama?

Se o que você está procurando é harmonia, então você deve evitar que a cama fique de costas para a porta, pois isso gera uma vibração de alerta constante, pois não se pode ver o que pode acontecer por ali. Outra maneira que é melhor evitar é colocá-la na mesma posição da porta, pois também gera ansiedade. Mas se você não tiver alternativa, então, apoie-se em alguns sinos de vento e coloque-os na entrada.

Diante da porta, um sonoro não! pois é considerada uma posição de ‘ataque’ no Feng Shui. É importante que haja espaço suficiente ao redor da cama para permitir um fluxo de energia harmonioso. Evite colocar a cama muito perto de móveis grandes, como armários ou estantes, e certifique-se de que haja espaço para se mover confortavelmente ao redor da cama.

A melhor forma de diminuir as brigas

O primeiro passo é colocar a cama contra uma parede, longe da janela, pois as energias se dissipam quando colocadas em frente a ela. Uma maneira de diminuir esse impacto é usar uma cama alta com uma cabeceira imponente.

É importante que o casal tenha vista para a porta, pois isso é conhecido como a ‘posição de comando’ e permite que a pessoa se sinta no controle de seu ambiente enquanto descansa. Além disso, a cabeceira da cama deve apontar para o norte para ter um sono reparador. No entanto, se o objetivo for ativar a energia sexual, então é preciso posicionar a cabeceira para o sul, assim as tensões na relação serão dissipadas.