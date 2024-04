Horóscopo de hoje - quinta-feira 4 de abril - os astros te guiam para mudanças no amor e trabalho

Áries

Os seus chefes têm uma boa opinião de você, não deve pensar o contrário. O seu carisma e intuição fortalecem e consegue derrubar muros de indiferença. No amor, deixa o passado para trás e se propõe a ser feliz. Distribui o seu tempo adequadamente para que possas fazer tudo o que planeja.

Touro

Está desesperada por encontrar uma saída para resolver alguns conflitos no trabalho, não é o momento. Deixa que as águas do rio se acalmem, reflete e depois age. No amor, sai da rotina, se distraia um pouco com os amigos. Será muito bom para a sua saúde física e mental.

Gêmeos

Você conseguiu levar seus negócios adiante e sua economia dará uma guinada importante para alcançar a estabilidade financeira. Agradeça ao universo pelas coisas boas da vida. No amor, tenha paciência, em breve chegará aquela pessoa que fará seu coração bater e você não se sentirá mais sozinha.

Recomendados

Câncer

Alguns negócios que estavam estagnados finalmente serão ativados, haverá movimento. Em breve, suas finanças melhorarão, mas você deve ter muita paciência, pois será um processo lento. No amor, a vida é para ser desfrutada, não para sofrimentos. Livre-se do que te faz mal e permita que seu coração volte a bater novamente.

Leão

Deixe as águas do rio se acalmarem no plano de trabalho. Em breve, você alcançará a meta que se propôs e que tem sido difícil de alcançar devido a alguns conflitos. Deixe passar esses dias e então retome. No amor, hoje alguns mal-entendidos serão esclarecidos e você desfrutará de um clima de cordialidade com seu parceiro, mas isso não é o que ambos querem.

Virgem

Você está preocupado com o ambiente no seu trabalho devido a alguns problemas entre colegas. Tudo será resolvido com liderança forte e tolerância para lidar com algumas teimosias. No amor, um encontro com alguém que você considerava um possível candidato não acontece, mas não se desanime, pois é apenas um contratempo que passará.

Libra

Estão chegando mudanças no trabalho que você não vai gostar no início, mas que depois estarão a seu favor para melhorar e crescer. Tente economizar agora que pode, no futuro você agradecerá pelo que tiver. No amor, tenha muita paciência com a relação entre sua família e seu parceiro que frequentemente afeta seus nervos. Tolerância.

Escorpião

Evita problemas com sua equipe de trabalho, ouça suas queixas, ajude-os a resolver, pois deles depende o sucesso de todos os negócios. No amor, aja com cuidado se encontrar alguém que lhe agrade à primeira vista. O tom sentimental é positivo, então não tenha medo ou dúvidas.

Sagitário

A semana tem sido muito estressante e é hora de relaxar, porque uma nova carga de trabalho e projetos está chegando, que exigirá todo o seu esforço. No amor, esqueça o passado e viva o presente. Não compare a pessoa que está na sua vida hoje. Ela é diferente e foi colocada diante de você pelo universo para aprenderem juntos.

Capricórnio

Um negócio que estava estagnado há muito tempo será impulsionado. As ideias serão obtidas em uma reunião com pessoas influentes que te ajudarão a resolver. Quanto ao amor, você está um pouco nervoso por uma situação com seu parceiro. Precisa descansar mais e relaxar. Aproveite seu tempo livre, não complique sua vida sem motivo.

Aquário

Você tem uma briga legal chegando, da qual sairá vitoriosa se for prudente. Você precisa se concentrar para concluir todos os projetos que tem em mente. No amor, há alguém distante de você que deseja ver, receberá boas notícias dele. Pode ser um reencontro.

Peixes

Você vai superar todas as dificuldades que enfrentou na semana passada nos negócios. Tente ser mais cuidadosa com o dinheiro, pois sua economia está apertada no momento. No amor, você está preocupada com o estado de espírito de seu parceiro, mas pode animá-lo. Você está passando por um período agitado, mas positivo, no aspecto sentimental.