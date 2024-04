As previsões do tarot nesta quinta de Mercúrio Retrógrado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Deixe de lado o ressentimento e a vingança para que eles não atrapalhem seus sucessos. Você se concentra na estabilidade emocional e em encontrar um parceiro de longo prazo. Áries solteiro encontrará um amor de signo de terra muito compatível. Mantenha-se saudável e consulte seu médico para um check-up geral. Você recebe uma oferta de mudança de emprego ou um bônus, guarde-o para o futuro. Este mês é favorável para realizar qualquer operação médica ou estética.

Touro

A abundância chegará até você com azul e amarelo. Seus signos compatíveis são Capricórnio, Virgem e Aquário, e seus números da sorte 07 e 18. Você tomará decisões importantes para sua felicidade. Não tenha medo da mudança porque isso o ajudará a crescer como pessoa. Você recebe um convite para uma viagem com amigos, mas tome cuidado com seus gastos.

Gêmeos

Cerque-se de pessoas positivas que lhe dão energia e apoio. Convidam você para uma viagem com amigos, aproveite ao máximo. Mantenha a calma diante da pressão no trabalho, busque soluções e foque nos seus objetivos. Se você decidir fazer uma cirurgia médica ou estética, tudo ficará bem. Este é um bom momento para comprar uma casa ou um carro.

Câncer

A oportunidade se apresenta para melhorar sua vida profissional com um emprego novo e mais bem remunerado. Aproveite essa situação para crescer e atingir seus objetivos. Seus números mágicos são 04 e 21. Suas cores da sorte são laranja e vermelho, e os melhores dias do mês são 11, 15, 22, 26 e 30 de abril. Tenha cuidado com problemas de saúde relacionados à má alimentação e ao estresse. Não abandone seus estudos.

Com informações do site Nueva Mujer