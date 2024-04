Renove o seu guarda-roupa! As 5 tendências de lingerie que vão arrasar em 2024 Lingerie com cores frescas e sensuais (Foto: Pinterest)

Se houver uma peça importante para a mulher moderna, é a lingerie. Assim como dedicamos tempo para escolher as roupas que nos farão parecer espetaculares e na moda na primavera, a roupa íntima não pode ser relegada.

Agora é tão importante usar sutiã confortável, calcinhas que disfarcem os pneuzinhos, cores sensuais, como jeans ou blusas.

Renovar o guarda-roupa implica tudo e a roupa íntima não pode faltar.

Recomendados

Então prepare-se para conhecer as tendências de lingerie para 2024:

Sutiã listrado

O padrão de listras que está na moda nas roupas casuais de primavera também está presente nas roupas íntimas. A versão mais tradicional é a de listras verticais. É um estilo clássico, básico e atemporal. A melhor opção é o conjunto de sutiã e calcinha de algodão.

Roupa íntima esportiva

O mais importante deste tipo de peças é que sejam respiráveis, sem costuras e de influência esportiva. Este tipo de roupa interior é perfeita pela sua comodidade para fazer yoga ou sair para correr, mas suficientemente bonita e colorida para que a queiras usar todos os dias. Tops e sutiãs de aparência leve, mas com um grande suporte, fazem parte desta tendência para 2024.

O fúcsia e o carmim são a combinação da moda da temporada. Mas a lingerie se torna mais romântica com a cor rosa e mais sedutora em conjuntos completamente vermelhos. Além disso, as combinações com os dois tons ou com tons neutros: branco, bege ou nude. O renda não pode faltar nessa tendência, assim como propostas mais reveladoras.

Lingerie coquete

Os tons rosa e pastel, e os tecidos sedosos e aveludados estão em alta na lingerie. As propostas não são tão infantis como muitos pensam, pelo contrário, há combinações muito sensuais e atraentes. Você encontra desde peças ultra-inocentes até designs que vão envergonhar as mais ousadas.

Lingerie sob controle

As faixas que pareciam instrumentos de tortura ficaram para trás, agora existem sutiãs com efeito lifting, calcinhas com efeito barriga lisa e belos corsets que estilizam de forma confortável. Sem costuras, para um efeito de segunda pele; em texturas suaves ao toque; disponíveis em uma variedade de tons neutros e confortáveis.