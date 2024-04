Rainha Letizia impõe tendência e conquista com a combinação de moda mais elegante e jovem

Se houver alguém que seja referência de moda, elegância e sofisticação, é a Rainha Letizia, que em cada evento se destaca pelo seu bom gosto ao se vestir de acordo com as tendências e mantendo o protocolo exigido pela realeza.

Isso aconteceu em 13 de março passado, quando ele recebeu junto com o Rei Felipe VI as famílias, voluntários e profissionais do Comitê Espanhol de Representantes de Pessoas com Deficiência (CERMI), liderado pelo presidente do CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez, no Palácio da Zarzuela.

Para a ocasião, a Dona Letizia encantou a todos com seu visual, estilizado e rejuvenescedor pela sua simplicidade e glamour, composto praticamente por peças básicas, que facilmente podem ser encontradas no guarda-roupa de qualquer fashionista, independentemente da idade, conforme relatado pela revista Vanidades.

Um visual com 5 elementos simples

A aposta de Letizia Ortiz foi composta por apenas 5 elementos: um top de manga comprida preto com corte slim fit e uma calça verde, ambos assinados pela Hugo Boss, foram os protagonistas do visual.

O toque final na jogada de elegância da rainha de 51 anos de idade, que lhe acrescentou alguns anos à sua aparência, foram os acessórios minimalistas com os quais complementou a simples combinação de roupas.

Um cinto preto com fivela da Hugo Boss, o par de brincos Gold and Roses e um par de mocassins de sola grossa, também da mesma marca, foram os complementos com os quais a monarca deu uma lição de moda.

Especialistas da realeza espanhola asseguram que a rainha Letizia evocou a imagem da jovem e dinâmica ex-jornalista que costumava ser no passado, quando ainda estava se adaptando às regras da Casa Real de Espanha.

Todas as mulheres que estão constantemente em busca de inspiração para ir aos seus escritórios parecendo frescas e espontâneas, sem precisar sacrificar a elegância e o porte, encontram nos looks da rainha Letizia o melhor exemplo de elegância e bom gosto.