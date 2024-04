Passo a passo! Como conseguir uma maquiagem glowy para parecer mais jovem e parecer ter 20 anos em 2024

Um novo estilo de maquiagem chegou em 2024 para se tornar o favorito de todos, pois traz classe, elegância e juventude.

Trata-se da maquiagem glowy, que proporciona um acabamento luminoso e fará você parecer com um rosto jovem, hidratado e sem rugas, e nós te dizemos como conseguir passo a passo.

Veja como você pode conseguir a maquiagem glowy para brilhar em 2024 e parecer mais jovem

Prepara a pele

O primeiro passo é preparar a pele do seu rosto para obter um acabamento melhor e fazer com que a maquiagem adira melhor.

Para isso, use um primer com iluminador para que o efeito glowy fique ainda mais visível, e se você não tiver um desse tipo, então misture o primer com iluminador líquido e conseguirá o mesmo efeito.

Aplique a base e corretivo

Depois de ter a pele luminosa, é hora de aplicar uma base leve com cobertura média, que também seja hidratante para um aspecto muito natural.

Aplique esta base nas áreas onde deseja esconder imperfeições, obtendo um tom mais uniforme e esfumando bem com uma esponja úmida.

E, além disso, você pode aplicar corretivo hidratante em áreas como olheiras, manchas e vermelhidão para que as linhas de expressão não sejam notadas.

Agora é a vez do blush e do bronzer

O próximo passo é conseguir um bronzeado natural e para isso você deve aplicar bronzer com um pincel grande no nariz, maçãs do rosto e no centro da testa.

E também aplique blush com suaves brilhos para que fique muito sutil e delicado nas bochechas e terá um acabamento bonito e elegante.

Use pó translúcido para fixar a maquiagem

Também é importante que utilizes pó translúcido para fixar a maquiagem, e para isso deves aplicá-lo abaixo dos olhos e na zona T, onde há mais oleosidade.

Use iluminador nas maçãs do rosto

Para conseguir uma maquiagem glowy, é necessário que aplique o iluminador em áreas como acima das maçãs do rosto, no canto interno dos olhos, abaixo das sobrancelhas , no topo dos lábios e na ponte do nariz para um efeito brilhante e iluminado.

Aplica sombras e gloss labial

Para finalizar esta maquiagem, aplique sombra em tons dourados ou acobreados, defina seus cílios com gel colorido e um pincel e aplique rímel para cílios longos e elegantes.

Claro que o brilho labial é essencial para um acabamento espetacular, fazendo com que seus lábios fiquem brilhantes e sejam o toque perfeito para esta maquiagem.