Incensos para a insônia? especialistas indicam para uma noite de sono melhor

Quando os problemas para dormir atacam, as soluções podem ser mais fáceis do que se imagina. Por exemplo, com incensos para insônia, uma alternativa que cada vez mais pessoas estão começando a considerar. A aromaterapia se tornou uma ferramenta fundamental para acalmar o sistema nervoso e proporcionar bem-estar geral.

É uma alternativa mais benéfica do que se tornar dependente de pílulas para dormir quando o sono não é profundo ou reparador, e sua eficácia se baseia no fato de que "é o sentido mais conectado com nossos estados emocionais, talvez em maior medida do que os outros sentidos, porque estimula memórias e funções do sistema nervoso autônomo", apontam.

Incensos para a insônia que podem ajudar você

Incenso de babosa

De acordo com a Glamour, este é um dos infalíveis porque adormece os sentidos. Pode ser aplicado acendendo o incenso ou adicionando algumas gotas deste aroma rico a um difusor. De qualquer forma, sua fragrância relaxante permitirá que você descanse a noite toda e se sinta acolhida e segura.

Recomendados

Incenso para se livrar das más energias e dormir melhor Freepik (Cortesía)

Incenso de eucalipto

Da mesma forma, os especialistas afirmam que a chave do segredo do sucesso do eucalipto é que seu cheiro penetrante e fresco limpa a mente das preocupações e melhora a concentração ao dormir. Por isso, você desfrutará de uma noite de sono mais profunda e revigorante.

Incenso de lavanda

Foi descoberto que a eficácia da lavanda não é apenas vista em sua forma de óleo essencial, mas também nos incensos para insônia. Tem efeitos positivos no cérebro e no sistema nervoso, nos fazendo sentir em um ambiente mais seguro e relaxado.

O incenso fará você se sentir mais confortável e calmo Pixabay

Incenso de jasmim

Tem propriedades calmantes e relaxantes, especialmente para pessoas que sofrem de ansiedade ou nervosismo. É uma flor com um aroma muito agradável que ajuda contra o estresse e a tensão.

Incenso de alecrim

Por último, a mesma fonte garante que elimina as energias negativas, criando um ambiente favorável para o descanso. Além disso, acalma dores e ajuda na conciliação mais rápida do sono.