Confira as previsões do tarot desta quarta de Mercúrio Retrógrado para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você deve ter muito cuidado com o que lhe dizem ou propõem, o sucesso e a abundância dependem disso. O tarot avisa que é melhor desconfiar como forma de proteção, mas também lembra que só existe uma vida e você tem que aproveitá-la, para que aquela pessoa especial esteja apenas esperando que você decida.

Virgem

Você está prestes a se envolver com alguém que pode lhe trazer alguns problemas e poderá acabar em uma situação muito desagradável. Aprenda com as experiências. Deixe o passado para trás, pois você sempre retornará à mesma situação.

Libra

O tarot revela segurança, estabilidade e conquistas materiais, portanto, com mais esforço, você melhorará sua economia e com ela poderá ter dinheiro para investir. Sempre muito cauteloso. Ajude aqueles que não conseguem sair da escuridão, com humildade, compaixão e bondade.

Escorpião

Não deixe que outros interfiram no que você deve fazer. Não se esqueça que aquela pessoa que está ao seu lado também exige sua atenção, ambos devem encontrar tempo para despertar a paixão. É importante que tenha este foco.

Com informações do site Nueva Mujer