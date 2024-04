Abril promete ser um sucesso para estes 4 signos do zodíaco chinês.

Rato - Nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

O amor estará com o vento a favor porque todos aqueles comportamentos e atitudes que causaram tantos danos estão sendo deixados para trás. Ambos aprenderam a modelar aquelas ações que prejudicam não só o relacionamento com o parceiro, mas também o meio ambiente em geral. Eles estão avançando aos trancos e barrancos e desfrutando da harmonia que isso traz. No entanto, se você é solteiro, eles estão se tornando mais conscientes de você a cada dia, e esse conhecimento irá capacitá-lo a saber como escolher melhor sua próxima “cara-metade”.

Boi - Nascidos nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Você está priorizando sua saúde e bem-estar, o que traz mudanças bastante positivas em sua vida. São dias em que a tentação será muito forte, mas a sua vontade se tornou mais poderosa com o passar dos dias. Continue nesse caminho, não só tendo ótimo equilíbrio físico, mas também mental. Isso será o que lhe dará mais poder. No final do ano você olhará para trás e se sentirá orgulhoso do que conquistou e da melhora que teve após aquelas pequenas, mas significativas mudanças em seu estilo de vida.

Cobra - Nascidos nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Você se adaptou muito bem às mudanças que inicialmente pensou que seriam catastróficas para você. Conseguir um bom ponto em cada processo é o que te leva a ter sucesso nas etapas que você vive. Muitos vão te subestimar, pois você ainda tem um longo caminho a percorrer, mas isso será motivador para você, pois você terá a coragem de saber que pode fazer muito mais mesmo tendo situações diferentes jogando contra você. Adaptar-se rapidamente é um dos seus pontos fortes que lhe trará sucesso.

Cavalo - Nascidos nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Se você quer ter sucesso no dinheiro e no trabalho, terá que deixar de lado alguns critérios, além do sentimentalismo que acaba trabalhando contra você. Você sabe que esses são alguns dos seus defeitos, mas aproveite as energias que abril traz com o eclipse solar e as chuvas de meteoros para poder trabalhá-los e obter a fórmula perfeita para que não se aproveitem do seu excesso de empatia. Ao definir mais limites, você verá a face do sucesso.

Com informações do site Nueva Mujer