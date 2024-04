A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta O Louco

Momento de maior isolamento ou distanciamento de algumas questões no mundo ou de alguém. Mantenha a mente tranquila e não desista de colocar as pendencias em ordem, por mais que uma inquietação tome conta. Quando estiver mais calmo, reflita sobre se conectar com as outras pessoas e não se afastar da realidade, isso será muito importante.

Capricórnio – Carta O Carro

A vida pode dar uma reviravolta positiva e para muitos é momento de receber recompensas ou o êxito tanto desejado. Se mantenha positivo e não se deixe atrapalhar por pessoas que não estejam tão iluminadas e felizes como você. Possibilidade de entrada de dinheiro.

Aquário – Carta A Sacerdotisa

Momento em que relacionamentos amorosos ou a autoestima e amor-próprio podem ser atrapalhados por algo. É hora de buscar ajuda se é uma questão de saúde física ou mental. Não alimente a frustração e insatisfação por muito tempo; é melhor buscar respostas e caminhos para mudar.

Peixes – Carta Os Amantes

Cuidado para não ser confundido, mas também evite ser a confusão na vida amorosa dos outros. É um período de muitas mudanças de ideias e sentimentos, o que torna ainda mais difícil a decisão de iniciar um relacionamento ou dar um novo passo esperado dentro de um compromisso; o problema mora nessa incerteza e as respostas devem ser buscadas e dialogadas.