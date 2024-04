A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Leão – Carta O Imperador

Existem algumas coisas na vida das quais não se pode fugir. Enfrentamento de uma questão ou será preciso obedecer sem questionar. Uma obrigação importante que surge e fará parte da sua vida agora.

Virgem – Carta O Ermitão

É hora de ser muito paciente, pois as coisas podem sair em um ritmo muito mais lento do que o esperado. Tenha calma para esperas que parecem longas e aproveite o tempo a seu favor. Seja consciente das suas ações.

Libra – Carta A justiça

Fique muito atento a segundas oportunidades ou chances que surgem em seu caminho e podem ser muito favoráveis a você. Lembre-se que se está em processos ou questões de disputa, é a hora de buscar provas. Confie na sua intuição.

Escorpião – Carta O Carro

Sempre seja confiante na sua sabedoria e coloque seus conhecimentos em prática. É momento de lidar com alguns imprevistos, por isso esteja preparado para se antecipar e alterar algumas coisas que estavam programadas. Paciência.