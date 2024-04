A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Áries – Carta A Lua

Atenção extra com ilusões e desconfianças que podem atrapalhar a vida em geral ou amorosa. Ciúme infundado que pode afastar um casal.

Touro – Carta O Mundo

Uma fase pode ser finalizada e marcará uma trajetória muito mais independente. Cuidado apenas para não se isolar ou escolher a solidão por medo ao compromisso, pois esse não será o caminho da felicidade.

Gêmeos – Cartas A Força

Alguns objetivos ou tarefas podem se tornar mais difíceis do que o esperado. No entanto, é o momento de usar a força de vontade física e o intelecto para poder realizar as melhores estratégias.

Câncer – Cartas O Sol

Continue em seu caminho e seguindo em frente. Se movimentar e lutar pelo seu futuro é o que garante seu sucesso e felicidade.