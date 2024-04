8 cortes de cabelo bob rejuvenescedores que estão fazendo sucesso em 2024

A tendência em cortes de cabelo para 2024, o bob em todas as suas versões continua sendo o rei nos salões de beleza. Com um ar luxuoso e sofisticado, com linhas sinuosas e volumes favorecedores que têm mais a ver com o penteado do que com a técnica de corte em si.

O corte bob tem a vantagem de funcionar em todos os comprimentos, sempre levando em consideração os traços de cada mulher para encontrar o comprimento mais favorecedor e, em muitos casos, acompanhado por franjas tendência como as abertas, em camadas ou no estilo Bardot.

Estes 8 estilos te darão uma ideia de qual é o corte que mais te favorece e que te faz parecer mais jovem:

Recomendados

Bob estilo ‘old money’

Trata-se de um estilo suave e elegante, com um contorno definido, polido e refinado e camadas externas mínimas. Atemporal e com um ar minimalista, o ideal é finalizar o corte com "um penteado volumoso e acolchoado que irradia uma sofisticação sutil", segundo os estilistas.

Bob estilo anos 90

É um corte de cabelo rebelde, mas elegante. Chama a atenção para os lábios e alonga o pescoço. Cria um movimento no cabelo que parece não ter, convidando a uma sensação de volume e vida.

Microbob

Para os rostos ovais ou alongados, a melhor opção de tendência para este ano será um bob que toca nas maçãs do rosto e permite dar amplitude às bochechas, equilibrando os traços. É também uma excelente opção para cabelos finos, pois ajuda a ganhar sensação de espessura e densidade nos fios. Em cabelos grossos, é melhor criar textura em áreas-chave para reduzir o peso e suavizar o acabamento.

Bixie

É um corte híbrido que combina o comprimento de um bob com a forma de um pixie, mais longo em cima e mais curto nas laterais e na parte de trás, permitindo um estilo versátil no penteado e não tão radical quanto os estilos mais curtos.

Bob com franja lateral

Uma das particularidades deste corte é que a parte da frente é ligeiramente mais longa. Isso proporciona mais movimento e uma melhor queda. Para dar o toque final, a franja é cortada em cortina, mas ligeiramente mais longa e discreta do que estamos acostumadas a ver.

Bob barroco

Trata-se de uma reinterpretação do clássico bob, que adota uma atmosfera mais vintage e romântica. O corte tem uma base reta, à qual são adicionadas camadas suaves e elegantes que enquadram o rosto, com um comprimento que geralmente se estende um pouco além da mandíbula. É perfeito para mulheres com cabelo grosso ou ondulado, pois proporciona um visual sedutor e sofisticado.

Lóbulo magro

Trata-se de um long bob, a versão mais longa do bob, que possui uma silhueta estreita e alongada, ideal para estilizar rostos largos. É um corte de transição, como um cabelo médio crescido, que chega um pouco além dos ombros e onde as mechas da frente caem sobre os lados do rosto, causando um efeito visual que estiliza o oval facial.

Hydra Bob

Consegue-se com um corte bob, seja na altura da mandíbula ou dos ombros, que é penteado com fixador para dar um acabamento com efeito molhado, de preferência com um toque de brilho tipo gel. Pode ser usado de lado, com risca ao meio e os laterais atrás das orelhas ou para trás, até mesmo com um leve topete, para dar volume no topo da cabeça e alongar as feições.