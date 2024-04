6 tendências de unhas estilosas para o outono 2024

Esteja você temendo ou não o fim do verão, não há dúvida: o outono está aí - e com ele, novas tendências de unhas para combinar com seu estiloso guarda-roupa de outono.

Conheça suas novas obsessões sazonais com este resumo das últimas e mais quentes tendências de unhas do outono de 2024 vistas no Instagram e durante toda a semana de moda.

A seguir, reunimos as melhores tendências de unhas do outono de 2024 para deixar suas unhas preparadas para o clima de suéter e muito mais.

1. O vermelho reinará

A cada estação, há uma cor que surpreende a indústria. Desta vez, é seguro dizer que o vermelho será um grande problema para o outono e o inverno. As passarelas desta temporada foram dominadas por uma cor: o vermelho intenso, que apareceu em praticamente todos os desfiles.

2. Clima do suéter

Não tenho certeza se alguém já percebeu isso antes, mas o outono é uma ótima época para vestir um suéter. Uma ótima manicure de outono para realçar seu guarda-roupa minimalista em tons neutros é esta linda manicure francesa em dois tons.

3. Unhas de chocolate quente

Como um relógio, algumas cores de esmalte voltam ao foco assim que o tempo muda. Simples, sexy e surpreendentemente versátil, o marrom escuro é a cor de esmalte por excelência para o outono.

4. Unhas leitosas e femininas, cor baunilha

Desde itens essenciais do guarda-roupa em uma paleta neutra até itens essenciais de maquiagem que conseguem uma aparência quase imperceptível, até velas perfumadas e roupas de cama aconchegantes, a tendência vanilla girl mostra que a baunilha nem sempre precisa ser chata. Para uma manicure que parece cara e sofisticada, experimente adicionar um esmalte branco ou creme à sua coleção de esmaltes.

5. Matcha-holics anônimos

Você já sentiu desejo por matcha 5 vezes ao dia? Porque mesmo. Estou vendo essa mani ultra adorável por todo lado e aqui está o porquê: o verde é uma cor complementar perfeita para os marrons do outono.