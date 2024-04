Os 4 signos mais afetados pelo Mercúrio Retrógrado que começa hoje

Enquanto o Sol está em Áries acontece o primeiro Mercúrio retrógrado de 2024. De 2 a 25 de abril, o movimento do planeta da comunicação e da escuta, pode afetar alguns signos de forma mais intensa. Confira quais são:

Áries

Essa é uma fase para lidar com alguns mal-entendidos e planos saindo do roteiro estipulado. É preciso ser mais prático e direto para não cair em devaneios que o atrapalham, sendo maduro nas reflexões para colocar planos em ação sem perder tanto tempo. Mudanças importantes podem chegar para alterar algumas rotas do seu futuro e é hora de se dedicar na evolução com foco, mas também mente aberta e disposição para curar certas feridas que ainda machucam.

Recomendados

Gêmeos

Lembre-se de compreender os insights e intuições que chegam agora com calma e sem se julgar tanto pelas atitudes do passado. A sensibilidade é maior agora e você pode se aprofundar em questões importantes envolvendo seus antigos relacionamentos ou como levou a vida a dois. Faça as pazes com o que já passou e leve as aprendizagens sem tanta pressão e mágoa; assim você segue em frene da melhor maneira. Não castre mais sua própria ambição!

Virgem

Esta é uma fase que pode se tornar muito emocional e de repensar sobre metas, desejos e o que ainda é escasso em sua vida. Cuide mais da mente e do coração para aliviar tensões que surgem nos relacionamentos ou em outros aspectos da vida. Não se pressione tanto e supere os momentos complexos com calma e sabedoria. Para muitos, é hora de olhar a realidade e saber os compromissos que devem ser assumidos de verdade.

Libra

As escolhas desse período podem colocá-lo em dúvidas complexas. É hora de aceitar algumas transformações intensas e profundas sem deixar de cuidar de si e dos relacionamentos com maturidade, sabedoria e realismo. Evite cair nas armadilhas do ego e crie espaços importantes para poder alcançar evoluções significativas e positivas.