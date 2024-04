O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira a seguir:

Sagitário – Carta 9 de Copas

Momento em que a vida pode se tornar uma fase de muita abundância para conexões, sejam de amizade ou amor. Pessoas especiais demonstram sua lealdade, carinho e vontade de formar um futuro. Sorte com relação a dinheiro e saúde.

Capricórnio – Carta 12 de Paus

Uma situação favorável envolvendo uma pessoa de energia masculina e que pode ser de outra cultura. Acontecimentos positivos e que exigem responsabilidade. Signos de Áries, Leão ou Sagitário.

Aquário – Carta 3 de Ouros

Momento de lidar com algumas precipitações, por isso o melhor é pensar bem e evitar qualquer tipo de decisão ou atitude impulsiva. Atenção extra com seus bens. Alguém pode mostrar infantilidade para lidar com algo.

Peixes – Carta 2 de Paus

Momento de revelações e informações que chegam. Além de gerar grandes emoções, acontecimentos podem causar surpresas.