O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira mais:

Leão – Carta 5 de Espadas

Não se amedronte ou desanime ao lidar com dificuldades. É o momento de se proteger, principalmente de roubos de objetos ou com pessoas que querem se meter em seus relacionamentos de alguma maneira.

Virgem – Carta 4 de Copas

Momento de lidar com algumas fugas envolvendo sentimentos ou o amor. Pessoas que podem evitar entrar relacionamentos amorosos. Hora de buscar a clareza das relações e não temer a verdade.

Libra – Carta 4 de Espadas

Hora de cuidar mais da mente e da saúde em geral. Não tema buscar apoio e falar com as pessoas sobre alguns vazios sentimentais. Calma e maturidade para resolver problemas na família. Mulheres devem ser cuidado extra com situações perigosas e que possam machucá-las de alguma maneira.

Escorpião – Carta 9 de Copas

Cuidado para não confundir amizade com amor. É hora de ir com calma com relação aos sentimentos e evitar fantasiar nas ilusões que não condizem em nada com a realidade. Lembre-se de enxergar a verdade no amor.