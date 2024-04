O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira mais:

Áries – Carta 9 de Ouros

Momento de passar por tentações ou chances de cair em superficialidades. É melhor preservar sua maturidade e não pensar de forma egoísta. Boas notícias financeiras devem ser tomadas com calma e consciência.

Touro – Carta 5 de Copas

Ao lidar com família e afetos é importante deixar as coisas claras e não renunciar diante dos problemas. Saiba mediar algumas questões e renunciar quando for necessário. Perdas podem acontecer.

Gêmeos – Carta 7 de Espadas

Cuidado com uma situação que pode ser desfavorável. Cuide mais da própria saúde e ouvir também os conselhos daqueles que o amam para tomar as melhores decisões. É momento de ser alguém consciente e maduro.

Câncer – Carta 9 de Paus

Algumas situações podem caminhar em um ritmo fora do desejado e é importante se atentar bastante as atividades que são de sua responsabilidade. Amores podem se distanciar e é importante saber como se reaproximar. Use a intuição para superar dificuldades.