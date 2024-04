Moda: como combinar leggings com tênis para um visual elegante e confortável

Moda Leggings podem ser usadas em looks confortáveis ​​e elegantes (Victor Hughes / @sofiavergara/Instagram / Unplash)

As leggings são uma das peças mais confortáveis, mas também mais informais de todas, por isso poucas mulheres se atrevem a usá-las, especialmente depois dos 30.

No entanto, existem muitas formas de combinar leggings com tênis em looks elegantes nesta primavera e não farão você parecer vulgar ou comum.

O mais importante é que saiba que deve usar leggings que não sejam transparentes e as pretos são as que mais favorecem.

Looks confortáveis e elegantes com leggings e tênis

Calças legging e camiseta com tênis

Para um visual confortável e moderno, você pode usar leggings pretas com tênis brancos e complementar com uma camiseta branca ou de qualquer cor.

Para dar mais classe e estilo ao seu visual, leve uma bolsa pequena e joias que te ajudem a parecer muito chique e moderna.

Leggings com top e jaqueta jeans

Para brilhar com outro visual com leggings, você pode escolher um par preto com um top, seja preto ou branco, e tênis.

E para parecer jovem e chique, adicione uma jaqueta jeans e um boné ou uma bolsa e brilhe como nunca.

Calças legging com camisa

Também pode usar umas calças legging pretas com um top e camisa ou se preferir apenas com a camisa, que a use fechada.

Complemente este visual com tênis e adicione acessórios e bolsa, você também pode usar a camisa amarrada ou solta para um visual diferente.

Leggings com jaqueta de couro

Também pode adotar um look rockeiro e moderno com leggings e camiseta oversized com tênis brancos.

E para dar um toque extra, complemente com uma jaqueta de couro preta e uma bolsa.