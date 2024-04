Horóscopo de abril de 2024: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Abril de 2024 chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Virgem

Um amor do passado está esperando que você volte, mas se já o machucou, é provável que o faça novamente. Seja prudente e tome uma decisão com base no seu bem-estar.

Trabalho e abundância. Hora de começar uma vida amorosa, libertar-se das amarras do passado que não te permitem ser feliz e começar a se desapegar.

Abril é o seu mês de boa sorte, então não hesite em tomar decisões para ser feliz. Cuidado com energias ruins e fofocas, você pode ser vítima de mau-olhado e inveja.

Libra

Cuidado com fofocas e energias ruins que o cercam. Não compartilhe seus planos com pessoas negativas e cuide do seu círculo de amizades. Você deve ser seletivo com seus conhecidos para evitar problemas.

Hora de fortalecer sua energia espiritual, invoque sua proteção e intuição e você verá como nada nem ninguém será capaz de derrotá-lo. Cerque-se de pessoas que lhe dão boas energias e que o inspiram a seguir em frente.

Momento de focar no seu futuro e trabalhar para alcançar seus objetivos. O seu sucesso é resultado da sua perseverança e dedicação, trabalhe muito e não desista. A recompensa sempre virá.

Escorpião

Se você sente que seu parceiro está se afastando, lembre-se que o amor não acaba, apenas muda de lugar, por isso você deve se reinventar. Em abril, novas pessoas entrarão em sua vida.

Não hesite em estudar novamente e se propor a ser alguém importante na vida. Peça a ajuda e você verá os resultados quase imediatamente. Você resolverá todos os tipos de problemas jurídicos.

Você é um líder, o que lhe facilita ter boas relações públicas e trabalhar em campanhas governamentais ou políticas. Sua responsabilidade e meticulosidade o levarão ao sucesso. Desfrute de umas férias merecidas.