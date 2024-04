Estilo Lady Di! Saia balonê volta a ser tendência

Como todos os anos, como as saias ocupam um lugar importante nas tendências, e este ano não seria exceção, os amantes da moda voltam a traçar uma das peças favoritas que Lady Di popularizou ao fim de dois anos 80.

Se alguém soube como dar uma reviravolta nos visuais e fazer as roupas suas, foi Lady Di, que deixou um legado no mundo da moda sem igual, como o famoso ‘vestido da vingança’, seus conjuntos esportivos famosos e o uso de jeans com camisas, demonstrando que os básicos também podem ser confortáveis e elegantes.

Então, se estiver cansada das saias jeans ou acetinadas, há uma nova forma e textura que promete ser uma das favoritas, as ‘abullonadas’ ou ‘balão’ que um dia colocaram Diana Spencer como uma das mulheres mais elegantes da coroa britânica.

Recomendados

O que são as saias balão ou balonê?

Vários especialistas em moda estão proclamando o retorno triunfal das saias 'balão', volumosas ou conhecidas pelo termo em inglês 'bubble skirt' que a Princesa de Gales popularizou e usava sempre com um blazer para mostrar um dos looks mais bonitos e sofisticados da realeza.

O volume estava sendo proclamado como um dos básicos dos looks, já o vimos em diferentes tapetes vermelhos com Selena Gomez, por exemplo. E é que este estilo com nuances de bailarina de balé tem cativado tanto as mulheres que já ocupa um lugar nas lojas dos shoppings.

Talvez não seja necessário uma grande apresentação e você já saiba a que tipo de peça estamos nos referindo, mas nunca é demais definir o que é uma saia 'balão'. Esta se caracteriza por um corte redondo, você pode identificá-la por sua forma inflada e volumosa que mantém uma estética graciosa e romântica digna de grandes festas e, é claro, da realeza.

Como usar saias ‘balão’?

É assim que você pode usar uma das tendências da realeza em seus looks diários, não tema apostar neste estilo glamoroso, o melhor de tudo é que é perfeito para todas as idades.

Brinca com o volume

A saia ‘balão’ em sua versão curta é uma das mais populares e estilosas, sendo perfeita para quem deseja mostrar um pouco de perna enquanto procura algo elegante e fresco. Adicione um par de scarpins e uma blusa justa para realçar sua silhueta, além de óculos de sol.

Algo casual e confortável

Que nunca falte uma camisa no seu look, adiciona uma saia ‘balão’ na versão longa e calça umas sandálias, verá que se tornará uma das opções infalíveis para alcançar um estilo fresco sem perder o glamour.

Volume sobre volume

Este visual combina um top curto com a mesma textura, como você pode ver, não entra em conflito com o estilo da saia, primeiro por sua cor e segundo por ser uma peça menor que consegue estilizar a figura com um sapato nude ou sandália de salto baixo e brilhar.

Um visual digno de uma princesa

Se é amante do luxo discreto, então este look é para você, opta por uma saia comprida balonê, combina com um top justo e completa com um blazer, neste caso, um modelo cropped.

Use-as com botas

Sejam botas altas com salto ou planas, elas ficam perfeitas com esse tipo de saia, adicione um casaco ou blazer fechado com um cinto para realçar sua figura e brilhar.

Coloque uma blusa boho

Este tipo de saias ficam perfeitas com blusas boho e românticas, combinando a soltura de suas formas com o volume das bubble skirts para um visual contrastante e bonito.