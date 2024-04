De pontos a pedras brilhantes: 5 designs minimalistas de unhas para exibir com classe nessa temporada

Se quiser exibir unas unhas elegantes e simples, pode consegui-lo com designs minimalistas para unhas curtas ou longas que farão você brilhar.

Esses designs são glamorosos e o melhor é que não vão tomar muito tempo para fazê-los e vão combinar com qualquer visual que você esteja usando.

Unhas com pedras brilhantes

Um simples e sofisticado design de unhas pode ser alcançado apenas com brilho e pedras brilhantes.

A única coisa que tem que fazer é aplicar uma base de brilho em cada unha e colocar umas pedras prateadas ou douradas nos cantos das unhas e pronto, terá uma manicure fashion.

Unhas nude com pontos

Também podes exibir unhas fabulosas com uma base de esmalte nude que te permitirá combinar com qualquer visual que uses.

Depois de aplicar o esmalte, desenhe alguns pontos pretos ou na cor que preferir em cada unha e pronto, terás um resultado elegante.

Unhas com adesivos de estrelas

Outro design muito fácil que você pode usar em suas unhas naturais é com adesivos, podem ser estrelas ou corações, o que você mais gostar.

Aplique apenas uma camada de brilho e coloque adesivos pequenos em um lado de cada unha, na parte inferior ou na parte superior. Ficará muito chique e pronto.

Unhas nude floridas

Também podes optar por unhas nude com flores num design muito simples que combina com tudo e fica bem tanto em unhas curtas como em compridas.

Aplique uma base de esmalte nude e desenhe pétalas de flores brancas nos cantos de cada unha e pronto, você terá um design único e delicado.

Unhas com brilhos na base

Outra manicure muito fácil de fazer é usar suas unhas com brilhos e é muito fácil de alcançar em unhas longas ou curtas.

Apenas precisas aplicar uma base de brilho e, em seguida, aplicar um esmalte brilhante prateado ou dourado na base de cada unha e pronto.