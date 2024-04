Benefícios do ovo: a proteína completa para sua dieta

Benefícios do ovo

O ovo, há séculos um elemento fundamental na dieta humana, esconde mais benefícios do que se imagina, destacando-se como uma rica fonte de proteína completa. Para ser classificada como completa, uma proteína deve conter todos os nove aminoácidos essenciais que nosso corpo não é capaz de produzir independentemente.

Neste aspecto, o ovo se sobressai como um dos raros alimentos naturais que preenchem tal requisito, oferecendo um suporte fundamental para a construção e reparação muscular, além de fortalecer o sistema imunológico e auxiliar em diversos processos metabólicos.

Nutrição além das proteínas

Além do seu perfil de aminoácidos completo, os ovos são uma fonte rica em nutrientes cruciais, incluindo vitaminas B12, D, riboflavina e minerais como selênio e colina, essencial para a saúde cerebral e a integridade das membranas celulares, conforme destacado pela International Egg Commission.

Recomendados

Desmistificando o colesterol

Por muito tempo, prevaleceu a noção de que o consumo de ovos poderia elevar os níveis de LDL, o colesterol ruim, aumentando o risco de doenças cardíacas. No entanto, pesquisas recentes desafiam essa visão, apontando para a complexidade dos nutrientes presentes no ovo e sua capacidade de equilibrar os níveis de colesterol no organismo.

O nutrólogo Rafael Marques esclarece que o ovo contém componentes que favorecem a produção de HDL, o bom colesterol, contribuindo para a saúde cardiovascular.

Aliado do emagrecimento

Marques também destaca o papel do ovo como um poderoso aliado nos processos de emagrecimento. Com apenas 82 calorias por unidade e ricos em proteínas, os ovos podem aumentar a sensação de saciedade, levando a uma menor ingestão calórica ao longo do dia e, consequentemente, à perda de peso de forma sustentável.