O truque secreto de Meghan Markle que elevou sua beleza e renovou completamente seu visual

Foi após a aparição de Meghan Markle e o príncipe Harry no evento “One Year to Go”, a prévia dos Invictus Games Vancouver Whistler 2025, que a imprensa internacional se comoveu com o grande impacto positivo que a cabeleira da duquesa de Sussex tem sobre a imagem da polêmica royal.

Meghan Markle impacta as redes sociais com seu novo visual

Informações como a do salão Highbrow Hippie de Los Angeles e o Daily Mail, foram algumas das publicações que mais ecoaram sobre o estilo de Meghan Markle, elogiando seu brilho e sua “mistura de tons vermelhos e dourados”. No entanto, recentemente chamou muita atenção outro detalhe incrível na aparição da também influenciadora e podcaster.

Príncipe Harry e Meghan Markle

Apenas é necessário dar um zoom nas fotografias mais recentes da duquesa de Sussex para revelar as grandes mudanças que destacam de forma notável todos os seus traços devido a uma sutil mudança em suas sobrancelhas, já que estas, por serem uma espécie de "moldura facial", fizeram com que a beleza da esposa do príncipe Harry fosse realçada.

Boas-vindas a sombrancelhas mais cheias

O novo visual de Meghan Markle revelou que as sobrancelhas finas não são mais uma tendência, como costumavam ser décadas atrás, quando ela começou sua carreira como atriz antes de se tornar esposa do príncipe Harry.

Meghan Markle deixou claro que a tendência atual é ter sobrancelhas mais cheias, o que confere uma aparência mais natural aos rostos e abraça a naturalidade, deixando para trás as modas que exigiam grandes sacrifícios para as mulheres, como a depilação a laser ou o contorno constante.