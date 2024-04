O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo, Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta do Valor

Existe uma resistência importante que o faz perseverar e renascer quantas vezes forem necessárias. No entanto, é preciso ter cuidado para não permitir que as ilusões e fantasias transformem isso negativamente. Lembre-se de ter os pés no chão e reconhecer o seu brilho, sem se deixar afetar e perder tempo no pessimismo e nostalgia que o colocam no lugar de apenas olhar para questionamentos que não chegam a lugar nenhum.

Capricórnio – Carta da Celebração

A celebração chegará em sua vida e não será nada solitária. É o momento de ir além daquilo que imaginou e desfrutar o momento sem tantas ideias preconcebidas, buscando sentir e absorver todas as energias renovadoras que chegam agora em sua vida.

Aquário – Carta do Condicionamento

Ao viver uma etapa de amadurecimento, é normal chegar a um ponto de dúvida, transformação e estranhamento. Lembre-se de não se comparar e de ser mais atento as suas qualidades que o ajudam a vencer. É preciso deixar de vestir máscaras para ser aceito e buscar as companhias ou aliados que realmente se conectam com a sua qualidade.

Peixes – Carta da Viagem

Uma jornada importante começa e é preciso cuidar bastante da saúde física, mental e emocional. É momento de gerar ainda mais energia e renovar-se para poder perseguir objetivos e novos desafios importantes que o farão crescer. Mantenha a mente aberta!