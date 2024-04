O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo, Confira mais:

Áries – Carta da receptividade

Momento de saber ser rebelde sem perder sua graça e receptividade na vida. De braços abertos é conectado a intuição será mais fácil encontrar as verdades que busca e romper com aquilo que já não funciona mais em suas vidas, principalmente os hábitos. Existe algo muito importante florescendo e é hora de se dar conta.

Touro – Carta da inocência

A sabedoria e as responsabilidades assumidas na vida o fizeram crescer, mas chegou o momento de recordar a inocência e as qualidades que elas trazem para poder se sentir melhor em seu caminho. Aposte na criatividade e no olhar de aprendiz para poder atrair as coisas boas e ir atrás dos seus objetivos com a confiança renovada. Não se endureça mais!

Gêmeos – Carta do Forasteiro

Essa pode ser uma fase muito importante na qual você busca respostas e tem todo o auxílio do universo para encontrá-las. Existe um quebra-cabeças que é finalizado e mostrará que sua intuição trabalhou bem. É hora de se aventurar com coragem e inocência para se abrir para as novas possibilidades verdadeiramente.

Câncer – Carta da Moralidade

Uma postura quadrada e irredutível o desconforta e pede que seu pensamento saia dessa caixa tão opressora. É hora de começar dar novos passos, com calma e sutileza, para poder trilhar um caminho mais leve e de descobertas. A trajetória é mais verdadeira quando existe tempo e sensibilidade para enxergar as flores que brotam ao redor.