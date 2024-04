Horóscopo de abril de 2024: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Abril de 2024 chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Sagitário

Energia que o orienta para a paz e a solução de problemas, principalmente de natureza jurídica ou no trabalho. No final do mês, pode surgir uma viagem em família, aproveite esse momento de união e alegria.

Sua capacidade de ouvir e aconselhar faz você se destacar, considere desenvolver ainda mais essa habilidade. Abril é seu melhor mês em assuntos amorosos.

Você experimentará reconciliação e paz com seu parceiro romântico; no entanto, tome cuidado com as energias de pessoas do passado que possam tentar interferir no seu relacionamento.

Capricórnio

Você entende que sua força espiritual é invencível. É hora de iniciar mudanças positivas em sua vida pessoal e profissional. Lute sempre pelos seus ideais e busque o reconhecimento pelo seu trabalho bem executado, nunca desista.

Se proteja e não se afete por pessoas que só buscam prejudicar a sua imagem. Convite para duas viagens, uma de trabalho e outra de férias. Aproveite essas experiências e aprenda com outras culturas.

Tenha cuidado com seu caráter e temperamento impulsivos. Você ficará mais sensível, então tente manter a calma e continuar com sua rotina de exercícios para controlar sua energia.

Aquário

Seu melhor objetivo neste mês será parar de ficar ressentido e começar a perdoar, deixar de lado as energias negativas do passado e focar na felicidade presente.

Saia da apreensão e aprenda a se desapegar. Você recebe novas oportunidades de emprego com melhores salários. É hora de você deixar de lado as indecisões e ter mais confiança em si mesmo.

Sua energia será muito positiva, aproveite isso para atrair o sucesso. Faça mudanças na sua forma de investir e você verá como o dinheiro flui mais neste mês. Tenha cuidado com atrasos no pagamento da sua casa ou aluguel.

Peixes

Dias para atrair abundância para sua vida, focar em pensamentos positivos e visualizar o que você deseja para ser feliz. Você verá como seus desejos se materializarão com esses pensamentos direcionados.

Muitas das coisas consideradas negativas e energias ruins enviadas por outras pessoas serão cortadas. Se proteja e mantenha seus amuletos da sorte com você.