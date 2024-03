Inspirações para usar blazer e saia de cetim

As saias de cetim, não importa sua forma, nem mesmo seu comprimento, serão a cereja do bolo para alcançar um dos looks mais elegantes que as mulheres que adoram a estética do luxo silencioso vão adorar.

É importante esclarecer que não é necessário gastar muito para exibir uma roupa que pareça cara, a elegância não exige uma grande carteira, mas sim optar por peças que denotem sofisticação e requinte, não se preocupe, até a própria Carolina Herrera explicou esta teoria.

São várias as famosas que já aderiram à tendência das saias de cetim, sendo esta uma estética que vem sendo arrastada desde o inverno e que reinará na primavera. Sua textura suave com um leve reflexo à luz permite chamar a atenção sem perder a elegância. Além disso, é uma opção fresca e formal para o escritório ou eventos importantes.

Tendência de saias de cetim com blazer 2024 Pinterest (Pinterest)

Saia de cetim é uma tendência

As saias de cetim, mini, midi ou longas serão as favoritas, recuperando a estética de luxo discreto e o dinheiro antigo que conseguiram se tornar uma das tendências mais seguidas de 2023. Desta vez, a peça atemporal promete acompanhá-lo em climas quentes.

Embora haja milhares de maneiras de combiná-las, seja com jaquetas de couro estilo biker, tops relaxados ou até mesmo moletons, para conseguir um look sofisticado, você só precisa ter em mente duas coisas: blazer e saias de cetim.

Como combinar um blazer com saias de cetim?

Não tenha medo de explorar cores chamativas e vibrantes, tons explosivos que combinam com a alegria da estação. Entre eles, você deve considerar o vermelho, que tem sido um dos favoritos desde o verão passado, azul, rosa, verde, a grande surpresa das tendências, dourado, bege e marrom, e não se esqueça dos neutros.

Não se limite nas combinações de cores, mas se estiver procurando um estilo sofisticado, apoie-se na gama de neutros. Looks totais em bege, branco ou contrastados como preto e branco têm uma essência poderosa e um tanto corporativa.

Para o calçado, dependerá do tamanho da sua saia. Para as saias midi, escolha sapatos planos como sapatilhas, mary janes, mocassins ou botas e botins. Por outro lado, se a saia for longa, opte por sandálias de salto ou sapatos fechados, os sapatos planos também são uma boa opção, e aposte nas plataformas.

Os acessórios desta vez são um pouco mais discretos, talvez alguns brincos que se destacam um pouco e pequenas bolsas que contrastam com seus sapatos, pois a atenção já está com o uso dos blazers, para escolhê-los é mais simples do que parece, eu explico a 'fórmula'.

Tendência de saias de cetim com blazer 2024 Pinterest (Pinterest)

Tenha em mente que, para usar um blazer com saia de cetim, é preciso criar contrastes, por exemplo, um top branco com saia de cetim da mesma cor e diferenciar com um blazer preto com sapatos que combinem, ou então, combinar o blazer e a saia e usar um top chamativo.

Também podes combinar saia e blazer com sapatos e acessórios, contrastando com uma blusa de outra cor.