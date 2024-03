Fatores de risco do câncer de mama que você não pode ignorar

A notícia de que a princesa Kate Middleton está sob tratamento para câncer chocou o mundo todo e, embora ainda não se saiba qual tipo ela tem, o impacto em sua saúde é um alerta para conhecer os fatores de risco, como no caso do câncer de mama, que é um dos mais incidentes.

Apenas 10% dos cânceres de mama estão associados a um risco genético, e embora os principais desencadeantes do câncer de mama sejam ser mulher e envelhecer, especialistas como a Dra. Priya Ramshesh, oncologista torácica e hematologista do Hospital Houston Methodist instam a conhecer os fatores de risco desta doença, bem como tomar medidas preventivas para agir a tempo.

Ele lembrou que o câncer de mama é o segundo câncer mais comum em mulheres, no entanto, cada vez mais há mais diagnósticos precoces graças às mamografias anuais a partir dos 40 anos.

“Está se tornando cada vez mais curável; precisamente devido ao diagnóstico precoce”, explica a doutora Ramshesh, e lembra que hoje em dia se sabe muito mais sobre o câncer de mama, incluindo seus fatores associados, por isso estar ciente disso pode ajudar a entender como reduzir o risco e esclarecer se uma mulher precisa de testes de detecção mais precoces”.

Fatores de risco do câncer de mama

Os antecedentes familiares são provavelmente o fator de risco mais conhecido, mas não é o único a considerar, já que existem outros elementos que aumentam o risco de câncer de mama, tais como:

Ser mulher (este câncer também afeta os homens, mas em menor proporção)

Aumento da idade

Certas mutações genéticas relacionadas ao câncer de mama, como BRCA1 e BRCA2

Antecedentes pessoais de radioterapia torácica (geralmente resultado de um tratamento para linfoma na infância, adolescência ou idade adulta jovem)

Antecedentes familiares de câncer de mama ou condições relacionadas ao câncer de mama

Iniciar o ciclo menstrual antes dos 12 anos

Experimentar a menopausa após os 55 anos

Ter excesso de peso, especialmente ter excesso de peso ao redor da cintura (também conhecido como gordura visceral)

Má alimentação, pois isso pode contribuir para o aumento de peso

Falta de atividade física, pois isso pode contribuir para o aumento de peso

Uso a longo prazo da terapia de reposição hormonal

Nunca ter estado grávida

A especialista lembra que ter um ou mais destes fatores de risco não significa que uma pessoa terá câncer de mama, da mesma forma que não ter nenhum não significa que não há risco.

Alguns dos outros fatores de risco para o câncer de mama que as pessoas não podem mudar podem exigir ação. Por exemplo, ter sido exposto à radiação no peito ou possuir uma mutação genética relacionada ao câncer de mama justifica uma detecção mais precoce, às vezes aos 25 anos.

Ter um familiar com câncer de mama, ou que tenha tido no passado, não significa automaticamente que você tenha um risco maior. Simplesmente significa que os médicos precisam de mais informações.

Fatores de risco do câncer de mama que podem ser controlados

Existe um princípio subjacente importante: quanto mais estrogênio uma mulher for exposta, maior será o risco de câncer de mama. A exposição ao estrogênio nem sempre é modificável, não se pode mudar o fato de uma mulher começar seu período precocemente, ou ter uma menopausa tardia. No entanto, certas escolhas de estilo de vida influenciam nos níveis de estrogênio, além do ciclo menstrual.

"O aumento de peso é importante, especialmente o aumento de peso após a menopausa, pois torna-se mais fácil ganhar peso nesta fase da vida de uma mulher", explica a especialista do Hospital Houston Methodist. "Quanto mais permitirmos que o tecido adiposo se deposite no fígado, mais colesterol haverá nesse tecido que se converterá em estrogênio, aumentando assim o risco de câncer de mama".

Outro elemento de risco a considerar é a terapia hormonal, um tratamento comum para os sintomas da menopausa, como ondas de calor e suores noturnos. A terapia hormonal a longo prazo, mesmo em doses baixas de estrogênio, tem sido associada ao câncer de mama.

Como reduzir o risco de câncer de mama?

Todas as mulheres correm o risco de desenvolver câncer de mama, por isso é importante que todas tomem medidas para reduzir esse risco. Essas recomendações dos especialistas do Hospital Houston Methodist podem ser úteis:

- Conhecer os antecedentes médicos da sua família, pois isso pode ajudar a determinar se você pode precisar de um exame de detecção de câncer de mama antes dos 40 anos.

- Manter um peso saudável e estar muito consciente do perigo que a gordura visceral representa no aumento do risco de câncer de mama.

- Seguir uma dieta saudável, escolhendo legumes, frutas, grãos integrais, laticínios com baixo teor de gordura e proteínas magras em vez de carnes gordurosas e alimentos processados cheios de açúcares refinados, gorduras saturadas e açúcares adicionados.

- Ser fisicamente ativa: por exemplo, a Sociedade Americana do Câncer recomenda pelo menos 30 minutos de exercício pelo menos cinco vezes por semana.

Por último, embora não seja uma forma de prevenir o câncer de mama, a Dra. Ramshesh lembra que é imperativo seguir as diretrizes de rastreamento do câncer de mama, uma vez que ser uma mulher mais velha implica em um maior risco, portanto, eventualmente todas as mulheres estão em risco.