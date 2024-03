Como usar o manjericão em sua casa para atrair dinheiro e abundância para sua vida? O manjericão pode cortar as más energias e converte-las em boas (Foto: Unsplash)

O manjericão não é apenas uma erva maravilhosa para receitas que deixam um sabor marcante em qualquer pessoa e tratar gripes, resfriados e bronquites, combater a ansiedade, a depressão e a insônia. Acontece que esta planta, com seu aroma espetacular, é usada no esoterismo para atrair dinheiro.

Com um ramo de manjericão, há muito que você pode fazer para alcançar a abundância em sua vida. Os especialistas em esoterismo afirmam que ele tem o poder de cortar as más energias e transformá-las em boas para atrair dinheiro.

Esta planta é um elemento associado à tradição e aos rituais desde tempos imemoriais. Em algumas culturas caribenhas, é considerada com poderes naturais que afastam más influências espirituais (espíritos negros) e atraem correntes positivas dos espíritos de luz.

A Wikipedia destaca que em Cuba é muito usada em sessões espíritas e é costume passar um ramo fresco pela cabeça e pelo corpo do médium. Entre espíritas e médiuns, o manjericão é a erva mais recomendada para os crentes.

Em regiões do centro do México, o manjericão é usado para atrair a fortuna, colocando um vaso com a erva na porta ou em alguma janela de uma loja ou negócio.

O desenvolvimento da planta é um sinal da prosperidade do negócio ou da sua casa, pois demonstra o cuidado tanto do dono do negócio quanto da planta.

Amuleto da sorte com manjericão

Não há dúvida de que desde tempos remotos, o manjericão tem sido venerado por seus poderes esotéricos e espirituais, por isso há uma maneira de usá-la corretamente para atrair dinheiro para sua casa e aqui explicamos para você:

Ingredientes para um amuleto da sorte

5 folhas de manjericão

uma caixa de madeira

um bilhete

uma cabeça de alho

óleo essencial de prosperidade

Como preparar o amuleto