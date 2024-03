10 cortes de cabelo curto feminino que são tendência em 2024

Se houver um estilo moderno e cheio de personalidade, são os cortes de cabelo curtos. Ousar pode ser uma experiência incrível para alcançar elegância e sofisticação.

Se você está pensando em cortar o cabelo curto para rejuvenescer, aqui estão 10 estilos que você vai adorar:

Corte de cabelo pixie

Trata-se do corte que nunca sai de moda e que se reinventa a cada temporada para se adaptar às tendências. Comprido em cima e curto dos lados e atrás, é perfeito para parecer mais jovem e ter um visual com muita personalidade.

Recomendados

Corte bob

O bob nos presente novas tendências a cada ano através de mudanças sutis: camadas, pontas cortadas, franjas, assimetrias, acabamentos, etc. Agora está em alta muito polido ou com camadas e pontas cortadas, dependendo do estilo de cada pessoa.

Corte de duende

Se unirmos os dois cortes de cabelo, o bob e o pixie, obtemos este estilo que foi um sucesso nos anos 90 e que agora está de volta como tendência. O comprimento confortável e versátil com o penteado, muito mais do que um pixie, assim como sua capacidade de se adaptar a todos os tipos de rosto. Uma dica: use com franja para dar estilo.

Corte de cabelo blunt bob

É um estilo de corte bob que está fazendo sucesso nos últimos anos. Sua característica distintiva é o desfiado das pontas, que proporciona um toque de movimento e textura, ao mesmo tempo em que um acabamento mais moderno e descontraído. É usado com risca no meio e um toque bagunçado no acabamento.

Corte francês bob

É uma versão do bob que geralmente fica acima da mandíbula e é combinado com uma franja em movimento. É um estilo ideal para cabelos ondulados ou com alguma textura, para obter aquele acabamento effortless tão característico das francesas.

Corte mixie

Se você está procurando algo mais ousado e transgressor, pode experimentar este corte híbrido entre o mullet e o pixie, que combina o comprimento e a graduação do pixie com a forma do mullet, com camadas desconectadas. Por isso, a parte de trás é significativamente mais longa e os lados muito mais curtos, cobrindo apenas as orelhas. Uma dica para deixá-lo na moda: suavize o acabamento com uma franja e adicione volume nas costeletas para cobrir a orelha.

Corte de cabelo shaggy bob

Esta versão do bob incorpora a abundante camada do corte shag com o comprimento curto dos fios para um estilo fresco, descontraído e muito moderno que está em alta. Por isso, tem um toque de volume sobre a cabeça - mais ou menos marcado dependendo do formato do rosto - que ajuda a estilizar e a rejuvenescer o rosto. Sempre acompanhe com uma franja que favoreça suas características faciais.

Corte de cabelo bob com franja desfiada

A franja desfiada é uma das mais procuradas no momento. Caracteriza-se pelo esvaziamento das mechas até as pontas para dar leveza, textura e movimento ao corte. Combinado com um bob, resulta em um corte de cabelo absolutamente na moda que certamente elevará o visual.

Tigela cut

É outro dos estilos dos anos 90 que se infiltrou entre as tendências atuais. Trata-se de um estilo curto com uma camada superior nivelada que poderia corresponder à medida obtida ao colocar um pote de cabeça para baixo sobre a cabeça - daí o nome. Seu acabamento feminino inesperado combina bem com todos os tipos de cabelo.

Corte shixie

Este estilo surge da combinação do corte shaggy com o pixie, combinando o comprimento curto do cabelo com as camadas degradadas do shag, com esse toque característico de volume sobre a cabeça. Além disso, é essencial a presença de uma franja que emoldura o rosto.