O corte de cabelo ‘Fluffy’ dos anos 90 está causando furor porque é favorecedor e fica bem em todas

Se o corte de cabelo bob não é para você ou se está cansada da mesma coisa, talvez o corte de cabelo ‘Fluffy’ possa ser uma opção para a sua próxima visita ao salão de beleza, pois é ousado, sensual, elegante e muito glamoroso.

Esse tipo de corte é para mulheres com cabelos muito finos que procuram adicionar um pouco de volume ao seu cabelo, ou também é uma opção perfeita para aquelas que desejam uma mudança que não seja dramática, mas ainda assim seja notável o suficiente para chamar a atenção e receber elogios.

Por muito tempo, o corte bob tem se mantido como o rei dos salões de beleza, sendo o preferido pelas mulheres que procuram algo fácil de pentear e manter. No entanto, se estiver buscando algo renovado e moderno, aqui está uma opção inspirada nas tendências dos anos 90 que com certeza irá gostar.

O que é um corte de cabelo 'fluffy'?

Todo o mundo está de olho em um ‘novo’ corte de cabelo que está fazendo sucesso nos salões de beleza, e os especialistas em moda já estão se aproximando dos estilistas para saber mais sobre essa nova tendência que tem chamado a atenção do público.

O corte de cabelo 'fluffy' não influencia muito no comprimento, mas sim na textura que deixa no cabelo, daí o seu nome, cuja tradução poderia ser definida como 'fofo', graças às camadas que deixa no cabelo, proporcionando movimento e volume. Fica bem tanto em bobs quanto em estilos midi e combina perfeitamente com franjas.

Além de se adaptar a qualquer tipo de cabelo, também se destaca em diferentes penteados e é necessário dar uma volta com um secador para dar aquele toque que apenas os estilos dos anos 90 poderiam proporcionar.

Para quem favorece o corte de cabelo 'fluffy'?

Este corte de cabelo é tão versátil que fica incrível não só em qualquer comprimento, mas também em características onduladas, lisas ou cacheadas, adaptando-se às necessidades das usuárias. No entanto, é importante sempre consultar a opinião de um especialista.

O corte de cabelo “fofinho” também serve como penteado, para consegui-lo, tudo o que você precisa fazer é usar um secador de cabelo que possa ajudar a dar volume, fazendo leves ‘ondulações’ ou ondas que ajudam a dar mais movimento ao cabelo, ou ainda leves curvas na direção que mais lhe favoreça.

O penteado ‘fofo’ tem cativado celebridades e está se tornando um símbolo de empoderamento e sensualidade, este estilo é tudo, e aposto que você vai querer experimentá-lo se é fã do retrô ou vintage, trazendo a nostalgia de volta com um penteado que, embora exija algum tempo em frente ao espelho, deixa acabamentos incríveis para exibir uma juba espetacular e pode muito bem ser uma nova variante do corte borboleta que já foi usado por celebridades como Nadia Ferreira e Jennifer Lopez.