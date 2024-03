As revelações desta sexta-feira santa para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Se lhe perguntarem como você está, responda muito bem em tom festivo. Se for sobre amor ou trabalho, responda o mesmo. Porém, o mato cresce e bloqueia o caminho, as coisas ficam complicadas. Os problemas não irão esmagá-lo, enquanto você se preocupa, pode corrigir o curso. E isso acontecerá.

Touro

Anseia por encontrar pessoas reais. O que significam pessoas reais, além do fato de serem feitas de carne e osso? Para você, pessoas reais são aquelas que ousam ser, à luz do dia, sem roteiro e sem cálculos. Se olham nos olhos, conversam e riem naturalmente. Isso é muito saudável, mas no mundo de hoje é muito difícil encontrar pessoas assim.

Gêmeos

Para você, a quietude é relutância, resignação. É inconcebível. Está sempre em movimento, corre, viaja, sai para o campo e caminha pela cidade, ignorando a poluição e o ruído. Você quer que agosto chegue rapidamente, um mês que no seu subconsciente está associado ao movimento, a mudanças surpreendentes na sua vida. Muitas coisas aconteceram com ele em agosto.

Câncer

Segundo o Dez de Paus do Tarot, você pensa nas mudanças que deveria ter feito no início do ano e não fez. Você se sente incapaz de sair de cidades habitadas, de lugares conhecidos. Tem medo da nostalgia, aquele sentimento que o arrasta “até aos mares mais profundos, onde os peixes ficam cegos e os mergulhadores morrem de saudade”.

Leão

Reconhece generosamente que as suas realizações profissionais são produto do trabalho em equipe. Muitas vozes e muitas mãos se uniram para realizar os projetos. O sucesso se deve a essa união de vontade e coragem. Você conduziu o processo com disciplina, depois de sobreviver a vários terremotos, sem olhar para trás, o que é evidente para todos.

Virgem

O seu silêncio não se deve a maus pensamentos que não ouse expressar, nem a grandes ambições das quais teria vergonha de falar, nem a medos abismais. O seu silêncio se deve à cadeia de perguntas que se faz e tem dificuldade em responder, em confirmar quem é, o que quer e para onde vai, fiel a si mesmo, sem se perder no labirinto.

Com informações do site El Espectador