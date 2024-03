Adeus ao loiro! ‘Cinnamon Brown’ é o tom de cabelo que todas estão pedindo

Há uma tendência de cor que vai chamar a atenção, desta vez não se trata do loiro, tom que se tornou um dos favoritos dos salões de beleza e das técnicas como as mechas balayage. Só posso te dizer uma coisa, este ano é para as morenas.

Se estiver procurando por uma mudança, mas nada te convence, a tintura 'cinnamon brown' pode ser a opção perfeita para você, especialmente se não quiser uma mudança que exija uma grande descoloração ou algo tão dramático como o loiro.

Há alguns anos, as cores cobre eram proclamadas como as tonalidades vencedoras das tendências, no entanto, o loiro tem dominado tudo, até agora que os especialistas em coloração mostraram a beleza que os tons castanhos escondem, apostando na discrição e sofisticação de um lado minimalista que reflita de alguma forma a beleza natural.

