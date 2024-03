5 tipos de jeans que farão você parecer mais alta e que valorizam muito seu visual Estas são as calças jeans que não podem faltar no seu armário (Foto: Pinterest)

Se uma coisa que uma mulher sabe bem é o seu corpo e o que lhe fica bem, especialmente se for uma mulher baixa. No entanto, sempre há a oportunidade de tirarmos o máximo proveito dele, conhecendo quais são as peças-chave do nosso guarda-roupa e aquelas que devemos transformar um pouco para que o sejam.

Se algo não pode faltar no seu guarda-roupa são as calças jeans, mas se você for petit ou medir menos de 1,60cm, estes são os ideais e os conselhos que você deve seguir para evitar erros:

Calças de cintura alta

São os melhores para mulheres baixinhas com torso longo e pernas curtas e aquelas que têm um tipo de corpo em forma de ampulheta. Este estilo de calça ou jeans alonga suas pernas e as faz parecer mais longas.

Recomendados

Ao optar por calças de cintura alta, que se estendem acima da cintura, cria-se a ilusão de um torso mais curto e pernas mais longas. Outra vantagem é que elas possuem um bom ajuste e o comprimento adequado, para que você não precise se preocupar com a bainha.

Calças skinny & slim

São as silhuetas número um mais recomendadas para as mulheres petite, especialmente pela forma como se ajustam às pernas e criam a ilusão de alongamento. Outra vantagem é que fazem com que os quadris pareçam mais estreitos e as pernas mais finas, o que, de fato, faz com que pareça mais alta.

Este tipo de jeans também é o mais fácil de dobrar a bainha, um truque que não danifica a silhueta original da calça e, em todos os outros, ajuda a usá-los no comprimento correto (logo acima dos tornozelos) para não diminuir a altura.

Calças jeans pretas

O preto é uma cor que estiliza a figura. Para conseguir pernas visualmente mais longas, opte por usar jeans retos ou skinnies. Essas calças farão você parecer instantaneamente mais esbelta, devido ao efeito emagrecedor desta cor e ao estilo justo das calças jeans.

A melhor parte de uma calça jeans preta é que ela combina com quase todo o seu guarda-roupa: com blusas mais atraentes, para ir ao escritório com um blazer combinando, para um encontro ou saída com suas amigas e até mesmo para um visual mais casual com um suéter oversized e tênis.

Calças de cintura alta e estilo cropped

As mom jeans são perfeitas para todas, especialmente para as garotas baixinhas. Seu design é de cintura alta, pernas retas, terminando logo acima dos tornozelos e podem ser encontradas em uma variedade de tons, incluindo preto.

Embora este modelo também possa ser encontrado um pouco mais comprido na bainha, os cortes cropped (como os mom jeans ou qualquer outro tipo de jeans) que vão acima do tornozelo são os mais favorecedores, pois estilizam a figura de forma sutil. Deixar os tornozelos à mostra cria a sensação de que as pernas parecem muito mais longas do que são.

Calças jeans boca-de-sino & bootcut

Se o que desejas é adicionar alguns centímetros extras à tua altura, a forma de sino que se alarga abaixo do joelho e o estilo bootcut (ligeiramente alargado) criam instantaneamente a ilusão de pernas mais longas.

Se você também tem coxas mais proeminentes, um corpo em forma de pera ou mais reto, certamente estas serão as calças ideais, pois o volume adicional abaixo do joelho vai te ajudar a equilibrar a parte superior das pernas. Neste caso, a recomendação seria usar calças jeans boca de sino que sejam mais estreitas que os seus quadris.