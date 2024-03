Moda: como usar saias midi plissadas

Moda Saias midi plissadas são as mais confortáveis (@clarafmolina / @helen_steele_/Instagram)

As saias midi plissadas se tornaram na tendência mais elegante e sofisticada da primavera e são uma peça muito confortável que pode ser combinada de várias maneiras.

Não importa como você as use, você sempre parecerá uma princesa e o melhor é que elas escondem qualquer pneuzinho, já que são de cintura alta e fazem suas pernas parecerem mais longas, te deixando com uma aparência mais esbelta.

Por isso, dizemos como tirar o máximo partido desta peça tão confortável, jovem e elegante, em looks que te façam brilhar nesta temporada.

Recomendados

Looks com saias midi plissadas

Saia midi plissada com camiseta e tênis

Se quiser um visual moderno e elegante, pode combinar uma saia midi plissada com uma camiseta branca.

Este outfit pode ser complementado com tênis brancos se você quiser algo confortável, e se quiser um visual elegante, então pode optar por saltos altos ou sapatilhas.

Saia midi plissada com camisa e saltos altos

Por outro lado, se quiser impressionar com esta peça em um visual sofisticado e glamoroso, então uma camisa branca será a melhor opção.

E para parecer ainda mais elegante, complete este look com saltos altos ou stilettos para parecer mais alta e elegante.

Saia midi plissada com top decote bardot

Para um visual não só glamouroso e elegante, mas também delicado, você pode usar uma saia midi plissada com um top decotado estilo bardot.

Este visual fará você parecer elegante e sexy e pode ser combinado com saltos ou botas em um visual muito chique.

Saia midi plissada com jaqueta jeans

Num outro look chique e glamoroso para a primavera, você pode combinar uma saia midi plissada com um top ou camiseta e complementar com uma jaqueta jeans.

Para este look, tem duas opções: usar tênis brancos ou saltos altos, dependendo da ocasião, e adicionar uma bolsa pequena e joias.