Looks ‘total denim’ para mulheres intrépidas: 3 combinações para atrair olhares

O denim é uma tendência da moda que sobreviveu a diferentes épocas e gerações graças à sua versatilidade. Este material icônico conseguiu se consolidar como um básico do guarda-roupa e o look total denim, onde combinamos várias peças denim, é uma tendência-chave temporada após temporada, presente até mesmo em diferentes Semanas da Moda atualmente.

O denim é um dos tecidos mais populares hoje em dia e, embora os jeans sejam a peça mais usada no mundo, existe uma ampla variedade de roupas feitas com este material que você pode combinar para parecer uma fashionista experiente.

O look total denim (que consiste em usar várias peças de denim num conjunto) apareceu pela primeira vez na década de 1980. Naquela época, os conjuntos de denim eram frequentemente usados com botas e um chapéu. Na década de 1990, o look total denim foi popularizado por grupos musicais como Nirvana e estrelas de cinema como Brad Pitt. E claro, como esquecer quando Britney Spears e Justin Timberlake dominaram o tapete vermelho do American Music Awards em 2011 com um matching total denim look!

Total denim é sempre um look vencedor Pinterest (Pinterest)

Seja em formas elegantes e sofisticadas ou em conjuntos casuais e relaxados, o denim pode se adaptar a qualquer ocasião e estilo pessoal. Com essas dicas à prova de erros, você conseguirá montar um look que chamará a atenção onde quer que vá.

Jaqueta de denim com jeans

Uma das formas mais impactantes de usar o denim é optar pelo look de double denim. Combine uma jaqueta jeans com uma calça jeans do mesmo tom para um conjunto coordenado que não passará despercebido. Adicione um toque de sofisticação com acessórios chamativos, como um cinto de couro ou sapatos de salto alto para um contraste ousado.

Estilo urbano chique

Este visual total denim que irradia estilo e sofisticação. Comece com uma camisa jeans oversized que adiciona um toque de conforto e modernidade ao conjunto. Combine-a com uma saia jeans até o joelho, que traz feminilidade e elegância com seu corte clássico. Para um toque mais rebelde, adicione uma jaqueta jeans com detalhes desgastados que adiciona textura e personalidade ao look. Complete o visual com botas ou tênis esportivos que criem um contraste sutil e adicionem um toque de calor.

Total denim feminino e glamoroso

Para um visual total denim que combina elegância e feminilidade com um toque moderno e sofisticado, comece com uma camisa de denim ajustada que realce a figura feminina e adicione um toque de elegância ao conjunto. Combine-a com uma saia de denim de cintura alta, que acrescenta um ar retro chique e estiliza a silhueta. Você pode adicionar uma jaqueta oversized de denim que proporciona um toque descontraído e moderno ao visual. Isso também funciona quando você opta por um vestido de denim.

Não se esqueça de acessorizar!

Cinto chamativo: Adicione um cinto com fivela chamativa para dar um toque de estilo ao conjunto.

Bolsas chamativas: Escolha uma bolsa em uma cor ou estampa chamativa para fazer uma declaração de estilo. Você pode optar por uma bolsa de mão estruturada, uma mochila de couro ou uma bolsa tiracolo para complementar o seu visual total jeans.

Chapéus: Especialmente na temporada primavera-verão, eles são uma ótima opção de acessório. Um chapéu fedora, um chapéu de aba larga ou até mesmo uma boina podem adicionar um toque de glamour e sofisticação ao conjunto.